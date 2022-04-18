Sinüs Alan Formülü: Sinüs Alan Teoremi Ve Formülü Nedir?

Sinüs, alan bulmak için tercih edilen önemli yöntemlerden bir tanesidir. Matematik ve geometri dersleri için vazgeçilmez konulardan biridir. Açı dereceleri üzerinden formüller ile çok sayıda hesaplama yapılmaktadır. Matematik, mühendislik ve birçok pozitifi bilimde hesaplamalar için uygulanır. Sinüs; dairesel faktörler ve dik üçgenlerde alan hesaplaması için kullanılan teorem olarak tanımlanır. Sinüs 30, 45, 60 ve 90 derece olarak verilen değerler formüle yazılır.

Sinüs Alan Formülü

Sinüs alan formülü, daha çok üniversite giriş sınavlarında adayların karşısına çıkmaktadır. Aynı zamanda deneme sınavlarında da öğrencilerin konuyu algılaması için çok farklı çeşitlerde trigonometri ile alakalı sorular öğrencilerin karşısına çıkar. Bu konunun diğer unsurları arsında tanjant, cosinüs, kotanjant gibi teoremlerde vardır. Hepsi trigonometri başlığı altında incelenir.

Sinüs alan formülü Alan (ABC) = Sinüs A açısı x b x c x 1/2 şeklinde bulunur. Bazı değerleri ve kuralları bilmek işlem kolaylığı sağlar.

Üçgen Alanı = (Taban x Yükselik)/2

Dik üçgen ise; dik kenarın kendisi olur. Hipotenüsü olmayan 2 kenarın çarpılarak ikiye bölünmesi sonucunda alan hesabı yapılmaktadır. Temel üçgenin alan formülü bu şekilde hesaplanabilir.

Üçgenin alanı, herhangi iki kenarın uzunlukları ve aralarında olan açının sinüsü çarpıldıktan sonra çıkan değerin 2'ye bölünmesi ile bulunabilir.

Sinüs Alan Teoremi Nedir?

Sinüs alan teorimi geometri bilimi ile çok yakından alakalıdır. Üniversite sınavlarında öğrencilerin karşısına çok fazla çıkmaktadır. Matematik konularını çözerken teorimi bilmeniz halinde süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerler. Normal şartlarda çok fazla zamanınızı alan sorular, bu kural sayesinde oldukça kısalır.

Geometri bilimi ile çok yakından alakalı olan bu konu, çembersel üçgende, bir kenar ve kenarın karşısındaki açının sinüsleri ile olan her daim sabit olmak zorundadır. Dik açılı üçgenlerde, dik olmayan kenar, bir açının karşısında olan dik kenar ve hipotenüsün birbirine oranı olarak ifade edilir.