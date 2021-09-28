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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:23

Sır eş anlamlısı nedir? Sır kelimesinin eş anlamlısı

Sır eş anlamlısı nedir? Sır kelimesinin eş anlamlısı

Sır kelimesi gündelik yaşamda sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden bir tanesidir. Öyle ki gündelik yaşam haricinde televizyonda, diziler ve filmlerde, kitaplarda ya da gazete sayfalarında da bu kelimeye rastlamamız mümkündür. Sır kelimesi başkaları tarafından bilinmesi kesinlikle istenmeyen şeye denmektedir. Peki ya sır kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sır kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Kökeni "srr" olan sır kelimesi Arapça'da "gizlenen şey, giz" anlamında kullanılmıştır. Türkçede de bu durum farklı değildir. Sır, bilinmesinin istenmediği ya da sakıncalı olduğu bilgiye verilen isimdir. Sır kelimesinin eş anlamlısı "gizem", "giz şeklindedir.

SIR KELİMESİNİN ANLAMI

Sır kelimesi, genellikle bilinmesi istenmeyen bir bilgi ya da olay için kullanılan bir sözcüktür. Sır demek bir şeyin gizli ve saklı olduğu anlamına gelmektedir. "sır" verilen kişiden bu bilgiyi saklaması ve kimseye söylememesi beklenmektedir. Aynı zamanda devletlerin kendi iç işleyişinde de "devlet sırrı" kalıbı kullanılabilmektedir. Aynı şekilde ustalar mesleklerini çok iyi gerçekleştirdiklerinde bunu "meslek sırrı" olarak açıklarlar.

SIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Sır kelimesinin eş anlamlısı "giz" ve "gizem" kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde sır kelimesi yerine kullanıldığında cümlenin anlamı hiçbir şekilde değişikliğe uğramaz.

SIR KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Ceren ona verdiğim sırrı başkalarına da anlattığı için onunla artık arkadaşlık etmiyorum.
  • Polonya dışişleri bakanının yakın zamanda bir sırrı ortaya çıktı.
  • Anneme yemekleri nasıl bu kadar lezzetli yaptığını sorduğumda bana "meslek sırrı" cevabını vererek gülümsedi.

SIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • İlk çağ insanlarının dini ritüelleri hala bir giz olarak kalmıştır.
  • Filmin sonu o kadar gizemliydi ki film bitene kadar ne olduğunu anlayamadım.
  • Sanatçı bu tabloda gizemli bir atmosfer yaratmayı amaçlamıştır.

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