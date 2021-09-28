Sır eş anlamlısı nedir? Sır kelimesinin eş anlamlısı

Sır kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Kökeni "srr" olan sır kelimesi Arapça'da "gizlenen şey, giz" anlamında kullanılmıştır. Türkçede de bu durum farklı değildir. Sır, bilinmesinin istenmediği ya da sakıncalı olduğu bilgiye verilen isimdir. Sır kelimesinin eş anlamlısı "gizem", "giz şeklindedir.



SIR KELİMESİNİN ANLAMI



Sır kelimesi, genellikle bilinmesi istenmeyen bir bilgi ya da olay için kullanılan bir sözcüktür. Sır demek bir şeyin gizli ve saklı olduğu anlamına gelmektedir. "sır" verilen kişiden bu bilgiyi saklaması ve kimseye söylememesi beklenmektedir. Aynı zamanda devletlerin kendi iç işleyişinde de "devlet sırrı" kalıbı kullanılabilmektedir. Aynı şekilde ustalar mesleklerini çok iyi gerçekleştirdiklerinde bunu "meslek sırrı" olarak açıklarlar.



SIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Sır kelimesinin eş anlamlısı "giz" ve "gizem" kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde sır kelimesi yerine kullanıldığında cümlenin anlamı hiçbir şekilde değişikliğe uğramaz.



SIR KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Ceren ona verdiğim sırrı başkalarına da anlattığı için onunla artık arkadaşlık etmiyorum.

Ceren ona verdiğim sırrı başkalarına da anlattığı için onunla artık arkadaşlık etmiyorum. Polonya dışişleri bakanının yakın zamanda bir sırrı ortaya çıktı.

Anneme yemekleri nasıl bu kadar lezzetli yaptığını sorduğumda bana "meslek sırrı" cevabını vererek gülümsedi.

SIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI