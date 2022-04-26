Sıra Dışı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Sıradışı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Birleşik kelimeler ve onların doğru yazılışları sınavlarda, bulmacalarda sıklıkla karşımıza çıkan sorulara konu olmaktadır. Yazılışında sık hata yapılan birleşik kelimelerden birisi de sıra dışı kelimesidir. TDK sözlüklerinde sıra dışı kelimesinin karşılığı ' olağandan farklı, nadir görülen, farklı olan, beklenmeyen, tahmin edilmeyen' olarak geçer. Peki, sıra dışı kelimesinin doğru yazılışı nedir? İşte detaylar...

Sıra Dışı Nasıl Yazılır?

Sıra dışı kelimesi, iki sözcükten meydana gelen birleşik bir kelimedir. Sıra ve dışı kelimelerinin sözlüklerde ayrı ayrı karşılığı vardır, bir arada ama ayrı yazılarak oluşturulan kelime öbeği olan sıra dışı kelimesinin de sözlükte karşılığı vardır. Bu sebeplerden ötürü doğru yazılışı ayrı yani ' sıra dışı ' şeklindedir. Telaffuz edilirken kulağa birleşik gibi gelse de 'sıradışı' şeklinde yazılışı yanlıştır.

TDK'ya Göre Sıra Dışı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK ve Türkçe yazım kurallarına göre sıra dışı kelimesinin doğru yazılışı ayrıdır.

Sıra dışı ( TDK'ya göre doğru)

Sıradışı ( TDK'ya göre yanlış)

Sıra Dışı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı