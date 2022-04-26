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Haberler Eğitim Haberleri Sıra Dışı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Sıradışı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:58 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:58

Sıra Dışı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Sıradışı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Sıra Dışı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Sıradışı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Günlük hayatta ve edebî metinlerde karşımıza çıkan türlü kelimelerden bazıları da birleşik kelimelerdir. Türkçe, içerdiği kelimeler ve terimler kadar yazım kuralları yönünden oldukça zengin bir dildir. Düzgün bir konuşma ve yazıya sahip olmanın altın kuralı yazım ve dil kurallarına uymaktır. Yazılışında sıkça hata yapılan birleşik kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek dilimizi layıkıyla kullanabilmek açısından oldukça önem taşır. Sıra dışı kelimesinin de doğru yazılışı araştırılan konulardan birisidir. Sıra dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre sıra dışı birleşik mi yazılır ayrı mı? Bu soruların yanıtlarını ve sıra dışı kelimesinin yazılışı hakkındaki detayları sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Birleşik kelimeler ve onların doğru yazılışları sınavlarda, bulmacalarda sıklıkla karşımıza çıkan sorulara konu olmaktadır. Yazılışında sık hata yapılan birleşik kelimelerden birisi de sıra dışı kelimesidir. TDK sözlüklerinde sıra dışı kelimesinin karşılığı ' olağandan farklı, nadir görülen, farklı olan, beklenmeyen, tahmin edilmeyen' olarak geçer. Peki, sıra dışı kelimesinin doğru yazılışı nedir? İşte detaylar...

Sıra Dışı Nasıl Yazılır?

Sıra dışı kelimesi, iki sözcükten meydana gelen birleşik bir kelimedir. Sıra ve dışı kelimelerinin sözlüklerde ayrı ayrı karşılığı vardır, bir arada ama ayrı yazılarak oluşturulan kelime öbeği olan sıra dışı kelimesinin de sözlükte karşılığı vardır. Bu sebeplerden ötürü doğru yazılışı ayrı yani ' sıra dışı ' şeklindedir. Telaffuz edilirken kulağa birleşik gibi gelse de 'sıradışı' şeklinde yazılışı yanlıştır.

TDK'ya Göre Sıra Dışı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK ve Türkçe yazım kurallarına göre sıra dışı kelimesinin doğru yazılışı ayrıdır.

  • Sıra dışı ( TDK'ya göre doğru)
  • Sıradışı ( TDK'ya göre yanlış)

Sıra Dışı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Önümüzdeki hafta gökyüzünde sıra dışı astronomik olaylar meydana gelecekmiş. ( Doğru kullanım)
  • O kitabı mutlaka oku, su gibi akıyor resmen çok sıradışı bir öyküden bahsediyor. ( Yanlış kullanım)

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Sıra Dışı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Sıradışı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?
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