Sıra eş anlamlısı nedir? Sıra kelimesinin eş anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler hem dil açısından hem de günlük hayatta bizlere çok yardımcı olmaktadır Sıra kelimesi günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden biridir. Birden çok anlamda kullanılabilen sıra kelimesinin aynı zamanda birden fazla eş anlamlısı da vardır. Peki, sıra eş anlamlısı nedir?

SIRA KELİMESİNİN ANLAMI

Sıra kelimesinin TDK'ya göre birçok anlamı vardır. Sıra kelimesinin; yan yana, art arda olan şey, belirli bir duruma ve niteliğe göre dizilme durumu, tahtadan oturak, dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde kullanılan mobilya ve düzen gibi anlamları bulunmaktadır.

SIRA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Eş anlamlı kelimeler arasında sıra eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biridir. Sıra kelimesinin farklı eş anlamlıları bulunmaktadır. Dizi ve düzen kelimeleri sıra kelimesinin yerine kullanılan eş anlamlı kelimelerdir.

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