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Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:54

Sıra eş anlamlısı nedir? Sıra kelimesinin eş anlamlısı

Sıra eş anlamlısı nedir? Sıra kelimesinin eş anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler ilkokuldan itibaren Türkçe derslerinde bize öğretilmektedir. Farklı yazılan ama anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Bir kelimenin birden fazla eş anlamlı karşılığı olabilmektedir. Eş anlamlı kelimeleri bilmek aynı zamanda kelime dağarcığının zenginleşmesini de sağlamaktadır. Sıra kelimesi de eş anlamı olan kelimelerden biridir. Peki, sıra kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler hem dil açısından hem de günlük hayatta bizlere çok yardımcı olmaktadır Sıra kelimesi günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden biridir. Birden çok anlamda kullanılabilen sıra kelimesinin aynı zamanda birden fazla eş anlamlısı da vardır. Peki, sıra eş anlamlısı nedir?

SIRA KELİMESİNİN ANLAMI

Sıra kelimesinin TDK'ya göre birçok anlamı vardır. Sıra kelimesinin; yan yana, art arda olan şey, belirli bir duruma ve niteliğe göre dizilme durumu, tahtadan oturak, dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde kullanılan mobilya ve düzen gibi anlamları bulunmaktadır.

SIRA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Eş anlamlı kelimeler arasında sıra eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biridir. Sıra kelimesinin farklı eş anlamlıları bulunmaktadır. Dizi ve düzen kelimeleri sıra kelimesinin yerine kullanılan eş anlamlı kelimelerdir.

SIRA KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Düzeni bozmadan ilerleyin.
  • Öğrenciler yaş dizinine göre içeri alındılar.
  • Çocuklar sıranın üzerinde oturmak için çok uğraştılar.
  • Belirli bir düzen halinde listeyi tamamladı.

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Sıra eş anlamlısı nedir? Sıra kelimesinin eş anlamlısı
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