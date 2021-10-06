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Giriş Tarihi: 6.10.2021 14:50 Son Güncelleme: 6.10.2021 14:52

Sıralaması ile İngiliz alfabesi harfleri okunuşu – İngilizce alfabe kaç harften oluşur?

Sıralaması ile İngiliz alfabesi harfleri okunuşu – İngilizce alfabe kaç harften oluşur?

Dünya çapında yaygın bir dil olan İngilizce, evrensel bir dil olarak kabul edilir. Ülkemizde de ana dil olan Türkçeden sonra ikinci bir dil olarak İngilizce gelmektedir. Son derece popüler olmasının yanı sıra diğer dillerin alfabeleri ve gramerine göre kolaydır. İngiliz alfabesinin Türkçe alfabesinden farkı q, w, x harflerini içeriyor olmasıdır. İngiliz alfabesini bilmek hem İngilizce kelimeleri okumayı hem de yazımını kolaylaştırmanızı sağlar. Ancak İngilizce kelimler yuvarlanarak telaffuz edildiğinden kelimelerin nasıl yazıldığını iyi bilmekte her zaman fayda vardır. İşte İngiliz alfabesi hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızın yanıtları…

İngiliz alfabesinde 26 adet harf bulunmaktadır. Temeli Latin alfabesine dayalı olan İngiliz alfabesinde yer alan bazı harfler bulundukları yere göre okunuşlarında farklıklar meydana gelir. Ancak bu harflerin nasıl ve nerelerde okunduklarını öğrenmek için bol bol pratik yapılması önemlidir. Örnek olarak desk kelimesi "e" şeklinde okunuyorken, dear kelimesi "i" olarak ifade edilmektedir. İngilizceyi en doğu biçimde konuşabilmek için İngilizce alfabe kurallarını öğrenmekten fazlasını yapmanız gerekir.

İNGİLİZ ALFABESİ NEDİR?

İngilizce dilinin yazılı bir hal almasını sağlamak adına kullanılan alfabeye İngiliz Alfabesi adı verilir. Latin alfabesinden türetilen İngiliz alfabesi, Roma imparatorluğu döneminde Britanya'ya rahipler gönderilmiştir ve rahipler aracılığı ile Latin alfabesi bölgeye ulaşmıştır. Böylelikle İngilizce alfabesi oluşturularak, İngiliz alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Latin alfabesinden uyarlanan İngiliz alfabesi için 1100 ile 1500 yılları arası, adanın tümüne yayıldığı bir süreç olarak bilinmektedir.

İNGİLİZ ALFABESİ KAÇ HARFTEN OLUŞUR?

İngiliz alfabesi göründüğünden daha fazla sesi içermektedir. Tüm harfler kelimeye, peşi sıra gelen harfe ve sonunda yer alan eke göre farklılaşmaktadır. İngiliz alfabesinde 26 harf bulunmaktadır. Türkçe alfabesine ek olarak; w, q, x harflerini eklemeniz yeterlidir. Ancak İngiliz alfabesinde Türkçede bulunan Ç, Ğ ve Ş bulunmamaktadır. Bunlar çeşitli harflerin bir arya gelmesi ile oluşur. İngiliz alfabesi 5 sesli, 21 sessiz harften meydana gelmektedir. Sessiz harf fazlalığı nedeni ile birçok kelimede sesiz harfler yan yana kullanılmaktadır.

İNGİLİZ ALFABESİ HARFLERİ

İngilizce alfabesi harfleri okunuşu Türkçeden farklıdır. Kesin kurallardan oluşmamakla birlikte bir harf bazı yerlerde farklı ses çıkarırken aynı ses başka bir yerde farklı bir harfle yazılabilir. Dolayısıyla İngilizcede kesin kurallar çerçevesinde imla kılavuzunun olmadığını belirtebiliriz. Bu açıdan Kelimelerin yazılış biçimlerini öğrenmek biraz zaman alabilir. İngiliz alfabesi harfleri sıralamasına ilişkin detaylar şöyledir;

  • A: Ey
  • B: Bi
  • C: Si
  • D: Di
  • E: İ (Kelimenin telaffuzuna ya da bulunduğu yere göre i, e, ö şeklinde çıkarılabilir.
  • F: Ef,
  • G: Ci
  • H: Eyç
  • I: Ay (Hem i, hem ay ve ö olarak okunmaktadır.)
  • J: Cey
  • K: Key
  • L: El
  • M: Em
  • N: En
  • O: O
  • P: Pi
  • Q: Kü
  • R: Ar
  • S: Es (Genellikle "s" olarak okunur ancak bazı kelimelerin başında "ş" şeklinde telaffuz edilir.)
  • T: Ti
  • U: Yu (Hem u, hem yu hem de a ve ö şeklinde okunmaktadır.)
  • V: Vi
  • W: Dabılyu
  • X: Eks
  • Y: Vay ("Ay ve "i" olarak okunabilir.)
  • Z: Zet

İNGİLİZ ALFABESİ HARFLERİ OKUNUŞU

Harflerin bazıları bir araya geldiğinde ortaya çıkan değişiklikleri şu şekilde belirtebiliriz;

  • A-E: Genellikle "e" ve "i"olarak okunur. Death kelimesinde e olarak okunurken, pearl kelimesinde ö şeklinde okunur. Peace kelimesinde ise "i" şeklinde harflerin telaffuzunda değişiklik söz konusudur.
  • U-O: Yerine göre farklı şekillerde okunabilir. Tooth sözcüğünde "o" olarak okunurken, look kelimesinde "u" şeklinde okunmaktadır.
  • E-E: Bir araya geldiğinde "e" ya da "i" şeklinde okunur. Teeth kelilmesi "e" olarak okunurken, cheese sözcüğü "i "olarak okunur.
  • H-T-C: "ç" olarak telaffuz edilebilir.
  • U-O: Yerine göre farklılık gösterir. Touch kelimesinde "u", tour sözcüğünde "u" şeklinde söylenir.

İNGİLİZ ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

İngiliz alfabesinin yaygın olarak kullanılması alfabe ile de ilişkilidir. İngilizce Çin alfabesi gibi binlerce karakterden oluşan zor bir alfabe olsaydı günümüzde bu denli popüler bir dil olmayabilirdi. İngilizcenin dünya çapında yaygın kullanılan dil olmasının Latin alfabesine dayalı olmasında büyük payı bulunmaktadır.

İngiliz alfabesi özellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • İngiliz alfabesinde 26 tane harf bulunmaktadır. Alfabedeki bu harfler ile 44 farklı ses türü ortaya çıkarılabilir.
  • İngilizcede en sık kullanılan harfler "e" ve "t"dir.
  • En az kullanılan harfler ise "q" ve "z" harfidir.
  • İngilizcede harf sayısından daha fazla ses türü bulunur. Bu yüzden de farklı sesler okumak için harflerin farklı telaffuz şekilleri ortaya çıkarılır. Örnek olarak; "car" kelimesi (kar) "a" şeklinde okunurken "cat" sözcüğündeki "a" harfi (ket) "e" olarak okunmaktadır.
  • İngiliz alfabesinin temelini Latin alfabesi oluşturur.
  • İngiltere ve Amerika'da okunuşların büyük bir kısmı aynı olmakla birlikte, İngiliz aksanına sahip biri "water" kelimesini "votır" olarak yorumlarken Amerikan aksanına sahip olan diğer kişi "votağ" şeklinde telaffuz etmektedir.

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Sıralaması ile İngiliz alfabesi harfleri okunuşu – İngilizce alfabe kaç harften oluşur?
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