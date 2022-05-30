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Giriş Tarihi: 30.5.2022 17:20 Son Güncelleme: 30.5.2022 17:21

Sıralı Cümle Nedir? Yapısına Göre Bağımsız Ve Bağımlı Sıralı Cümle Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Sıralı Cümle Nedir? Yapısına Göre Bağımsız Ve Bağımlı Sıralı Cümle Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Dil anlatım konuları arasında yer alan sıralı cümle konusu doğru cümleler kurabilmek için bilinmesi gereken cümleler arasında yer almaktadır. Sıralı cümleler konusu bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle olmak üzere iki alt başlıktan oluşmaktadır. Türk dili üzerine çalışmalar yapan kişilerin çalışma konularından biridir. Peki sıralı cümle nedir? Bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle nedir? Sıralı cümleye dair bilgileri sizler için araştırdık ve derledik.

Sıralı cümle virgül ya da noktalı virgül ile ayrılan veya bağlanan cümlelerden oluşmaktadır. Bağımlı ve bağımsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sıralı cümleler önemli bir konudur. Günlük hayatımızda özellikle mesajlaşırken kullandığımız ama farkında olmadığımız bir konudur. Sıralı cümle nedir? bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle farkı nedir? Sorularının cevapları sıralı cümle örnekleri ile birlikte yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sıralı Cümle Nedir?

Sıralı cümle dil anlatım konuları arasında yer alan ve doğru cümle kurmak için önemli konulardan bir tanesidir. Sıralı cümleler ikiye ayrılmaktadır. Bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümledir. Sıralı cümle nedir sorusunu biraz daha açacak olursak şu şekilde ifade edebiliriz. Yüklemleri farklı olan ve birbiri ardına virgül veya noktalı virgül ile sıralanan cümlelere denilmektedir. Her ne kadar yüklemleri farklı olsa da bazı ögeleri aynı olabilmektedir. Cümleler aynı yer ve zamanda gerçekleşebilmektedir.

Bağımlı Sıralı Cümle Nedir?

Sıralı cümle kategorisinden biri olan bağımlı sıralı cümle türüdür. Bağımlı sıralı cümleler cümle içinde ortak öğelere sahip cümlelerdir. Bu cümlelerde cümle içinde iki farklı yüklem vardır ama özne, nesne, zarf tümleci ya da zaman öğelerinden bir ya da ikisi ortaktır.

Öğelerinin ortak olmasının dışında anlam bakımından da birbirlerine bağlı cümlelerdir. Bağımlı sıralı cümleler ayrı kullanıldığında da anlamı bulunan bir araya geldiklerinde de anlam ilişkisi içinde bulunan aynı zamanda ortak öğeleri olan cümlelerdir.

Bağımsız Sıralı Cümle Nedir?

Bağımsız sıralı cümle yapısı bağımlı cümleden farklı olarak öğeleri ayrıdır. Bu cümleler anlam bütünlüğü olarak birbirini tamamlasa da yüklemleri ve cümlenin diğer öğeleri ayrıdır. Bu cümleler noktalı virgül ya da virgül yardımıyla birbirlerinden ayrılmaktadır. Bağımsız sıralı cümleler tek başlarında kullanıldığında anlamlı olan bir araya geldiklerinde de anlam bütünlüğü oluşturan cümlelerdir. Cümle içerisinde ortak öğeleri bulunmamaktadır. Cümle çözümlenmesi istendiğinde öğeleri ayrı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Sıralı Cümle Örnekleri

Sıralı cümlelerin iki farklı türde incelendiğini biliyoruz. Bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle örnekleri aşağıda verildiği gibidir:

  • El yarası geçer, dil yarası geçmez. (Atasözü) (Bağımsız sıralı cümle)
  • Herkes yanlış yapabilir; hüner yanlışlardan yararlanabilmektedir. (Sabahattin Eyüpoğlu) (Bağımsız sıralı cümle)
  • Yahya Kemal'de her şey ciddiydi ve eskiye doğru giderdi. (Yahya Kemal Beyatlı) (Bağımlı sıralı cümle)
  • Aldığı çikolatayı beğenmedi, yerine bıraktı. (Bağımlı sıralı cümle)

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Sıralı Cümle Nedir? Yapısına Göre Bağımsız Ve Bağımlı Sıralı Cümle Örnekleri Ve Konu Anlatımı
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