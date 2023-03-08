Şiraze Ne Demek? Şirazeden Çıkmak Ne Anlama Gelir ve Ne İçin Kullanılır?

Şiraze ne demek, Türkçe sözlükten yanıtlayacak olursak kitap ciltçiliği ve pehlivan kispetinin paçası olarak tanımlanmaktadır. Halk arasında ise deyim olarak şirazeden çıkmak, şirazesi kaymak ve şirazesi bozuk gibi kullanımları mevcuttur. Sözlük anlamı kapsamında kullanıldığında şirazesi kaymak ne anlama gelir ve şirazeden çıkmak ne demek, tamamen gerçek anlamla kullanılır. Deyim olarak kullanıldığında ise mecaz anlam olarak kullanılır. Deyim olarak kullanıldığında insanın iyi özelliklerden uzaklaştığını ifade eder.

Şiraze Ne Demek?

Şiraze sözcüğü Türkçe sözlükte isim olarak ifade edilirken iki farklı alanda iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlar: Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerittir. Bir diğer anlamı ise sporda kullanılmaktadır. Pehlivan kispetinin paçası olarak tanımlanmaktadır.

Sözcük kökenine baktığımız zaman ise Farsça şirāze شرازه z "dikiş, kitabın sırt dikişi" sözcüğünden alıntıdır. Sözcük Türkçe sözlükte değişmeceli anlamda kullanılmamaktadır.

Şirazeden Çıkmak Ne Anlama Gelir?

Türkçe sözlükte isim olarak ifade edilen sözcük, ciltçilikte kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit ve pehlivan kispetinin parçası olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamlara baktığımızda şirazeden çıkmak cildinden ayrılan kitap ya da kispetten ayrılan parça olarak ifade edilebilir.

Deyim olarak şirazeden çıkmak, yukarıdaki gerçek anlamlarına yakınken mecaz anlamıyla çok farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Deyim olarak kullanıldığında ise gerçek anlamları dışında kullanılmaktadır. Şirazeden çıkmak deyim olarak kullanıldığında iki farklı anlamda kullanılır. Bunlar:

Bir işi belirten: aşılması çok güç engellerle karşılaşmak, düzenini yitirmek, artık düzelmez olmak. Bir kişiyi belirten: akıl dengesini yitirmek, anlamlarında kullanılmaktadır.

Şirazeyi Kaydırmak Ne Anlama Gelir?

Sözlükler, şirazesi kayma deyimini "bir kişinin ya da fikrin yanlış noktaları temel alması nedeniyle, çıkarımların da yanlış olacağını belirten deyim" olarak tanımlanmaktadır. Yine halk arasında genellikle, "dengesini yitirmiş, başıboş" ve "kontrolünü kaybetmiş" anlamlarında da kullanılmaktadır.