Sırılsıklam Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sırıl Sıklam Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde birleşik kelimeler anlam bütünlüğüne ve kullanımlarına göre belirli bir düzende yazılmaktadır. Ancak bazı kelimeler yanlış algılar nedeniyle hatalı bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan biri de sırılsıklam birleşik sözcüğü olmaktadır. Sırılsıklam nasıl yazılır ve TDK'ye göre sırıl sıklam ayrı mı bitişik mi yazılır soruları bu konuda en fazla tereddüt edilen noktalardandır.

Sırılsıklam Nasıl Yazılır?

Birleşik kelimelerin yazımı kelimenin kökenine ve kullanım amacına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazı birleşik kelimeler bitişik yazılırken bazıları ayrı yazılmaktadır. Türkçede özellikle pekiştirme anlamı taşıyan kelimeler çoğunlukla bitişik yazılmaktadır.

"Sırılsıklam" kelimesi de bu kurala dahildir. Bir şeyin tamamen ıslanmış olduğunu ifade eden "sırılsıklam" kelimesi, "sırıl" ve "sıklam" ifadelerinin birleşmesiyle oluşmuştur ve bitişik yazılmalıdır. Bu kelime anlam bakımından bir bütün oluşturduğu için birleşik kelime olarak kabul edilir ve ayrı yazımı yanlıştır.

Doğru kullanım: Yağmurda kalıp sırılsıklam oldum.

Yanlış kullanım: Yağmurda kalıp sırıl sıklam oldum.

TDK'ye Göre Sırıl Sıklam Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "sırılsıklam" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Ancak pek çok kişi bu kelimeyi yanlış bir şekilde ayrı yazarak yazım hatası yapmaktadır. Yanlış yazımın temel sebeplerinden biri kelimenin ikileme sanılmasıdır. Oysa "sırılsıklam" anlam bütünlüğü taşıyan birleşik bir kelimedir ve ikileme değildir.

Yanlış yazımlar ve doğruları şu şekildedir:

Yanlış kullanım: Çocuk göle düştü ve sırıl sıklam oldu.

Doğru kullanım: Çocuk göle düştü ve sırılsıklam oldu.

Kelimenin yanlış yazılmasının bir diğer sebebi de Türkçede bazı kelimelerin ayrı yazıldığı yönünde yanlış bir algının olmasıdır. Ancak TDK'ye göre birleşik kelimelerin yazımı belirli kurallara tabidir ve "sırılsıklam" kelimesinin de bu kurallar çerçevesinde bitişik yazılması zorunludur.