Şırnak İlçeleri: Şırnak İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Şırnak haritası incelendiğinde Şırnak, batıda Mardin, güneyde Irak ve Suriye ile çevrili olduğu görülebilir. Aynı zamanda şehrin kuzeyinde Siirt, kuzeydoğuda da Hakkari şehirleri yer alıyor. Merkez ilçesi ile birlikte toplamda 7 tane ilçesi olan ilin nüfusunun büyük bir kısmı merkezde yaşıyor. Yüzölçümü 7.172 km2 olan şehirde nüfus yoğunluğu ve miktarı ilçelere göre değişiyor. Şırnak ilçeler haritası le kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtları yazımızın devamında.

Şırnak İlçeleri

Türkiye'nin doğusunda yer alan şehirlerden birisi olan Şırnak 7 tane ilçeye sahiptir. Şırnak ilinin ilçeleri şu şekildedir:

Merkez

Beytüşşebap

Güçlükonak

İdil

Silopi

Uludere

Cizre

İlçeleridir. İlçelerin nüfus yoğunlukları çeşitli nedenlere bağlı olarak farklılık gösteriyor. Aynı zamanda ilçeler yüzölçümü bakımından da farklıdır.

Şırnak'ın İlçeleri

Şırnak ilçelerinin nüfuslanma durumu her sayımda değişebiliyor. Son sayımlara göre şehrin en kalabalık ilçesi Cizre'dir. En az nüfusa sahip olan ilçe ise Güçlükonak ilçesidir. Beytüşşebap ilçesi Cumhuriyet öncesinde kurulan bir ilçedir. Merkeze uzaklık derecesi 121 km mesafede yer alır.

Cizre ilçesi yine Cumhuriyet öncesinde kurulan ve merkeze 49 km mesafede yer alan bir ilçedir. Uludere ilçesi 50 km mesafede olmakla birlikte 1957 senesinde kurulmuştur. Silopi ilçesi 1960 da kurulmuş ve merkeze uzaklık mesafesi 76 km'dir.

İdil ilçesi 1937 senesinde kurulmuş ve merkeze 78 km uzaklıkta yer alır. Güçlükonak ilçesi ise 1990 senesinde kurulmuş ve Şırnak Merkezine 76 km mesafede yer alır.

Şırnak Merkez İlçeleri

Şırnak Merkez ilçesi şehrin en dinamik olan ilçesidir. Nüfus miktarı fazla olmakla birlikte sosyal yaşamın ağırlıkta olduğu bir yerdir. Genelde nüfusun büyük bir kısmının toplandığı yer denilebilir. Şehrin merkez ilçesi 1.8764 km2 yüzölçümüne sahiptir.

Şırnak İlçeler Haritası

Şehrin ilçelerinin yerlerini ve yönlerini öğrenmek isterseniz Şırnak il haritasını inceleyebilirsiniz.

Şırnak İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Şırnak ilinin nüfusu bir önceki veriler baz alınarak hesaplandığında 537.762 kişidir. Bu nüfus miktarının yarıdan fazlası şehir ve ilçe merkezlerinde yaşar. Şehirde toplam ilçe sayısı 7 mahalle sayısı 91'dir. Toplam köy sayısı ise 196'dır. Şehrin toplam yüzölçümü ise 7.172 km2'dir. İlçelerin toplam, kadın ve erkek nüfus dağılımlarını tablodan inceleyebilirsiniz: