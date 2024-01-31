Şırnak Plaka Kodu Nedir? Şırnak İl Plakası Kaçtır?

Plaka, araba tamponunun altına takılır ve küçük bir tabelaya benzer. Bir taşıtın hangi ülkeye, şehre ve hatta ilçeye bağlı olduğunu gösterir. Ayrıca taşıtın herhangi bir borcu olup olmadığını anlamak için de plaka kodu kullanılır. Şekli ve boyutu incelendiğinde, dikdörtgen olduğu ve üzerinde renkli şeritlerin bulunduğu görülür. Bunlardan biri olduğu için Şırnak plaka kodu nedir veya il plakası kaçtır sıkça sorulur.
Çoğunlukla alüminyumdan üretilen plakalar, dikdörtgen şeklindedir ve mavi, siyah ile beyazdan oluşur. Türkiye'de kullanılanlara bakıldığında, beyaz bir zemin üzerinde siyah harflerle yazılı kodlardan oluştuğu görülür. Aynı şekilde kenarları siyah bir çerçeve ile çevrelenmiştir ve sol tarafta, ülke kodunun bulunduğu mavi bir şerit bulunur. "TR", ülke plaka kodudur ve diğer tarafta rakamlar ile harfler vardır.
Bunlar, herhangi bir motorlu taşıtın kayıtlı olduğu ili ve ilçeyi temsil eder. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktalarından biri olan Şırnak'ın il plaka kodu ise 73'tür. Şehre bağlı 7 ilçe, 19 belediye, 91 mahalle ve 196 köy bulunur. Şırnak'ın ilçelerinin plaka kodları ve harfleri ise şu şekildedir:
73 AC 001 – 73 AD 999
73 AH 001 – 73 AH 999
73 AL 001 – 73 AL 999
73 D 0001 – 73 D 0999
73 D 1700 – 73 D 1799
73 D 1800 – 73 D 1899
73 D 1900 – 73 D 1999
73 EA 001 – 73 EA 999
73 M 0001 – 73 M 1999
73 S 0001 – 73 S 9999
73 T 0001 – 73 T 0999
73 T 1700 – 73 T 1799
73 T 1800 – 73 T 1899
73 T 1900 – 73 T 1999
73 D 2000 – 73 D 2500
73 M 2000 – 73 M 2500
73 S 7001 – 73 S 9000
73 SA 001 – 73 SA 999
73 T 2000 – 73 T 2500
73 D 1500 – 73 D 1699
73 KA 001 – 73 KA 999
73 M 1500 – 73 M 1699
73 S 6001 – 73 S 7000
73 T 1500 – 73 T 1699
73 AE 001 – 73 AE 999
73 D 1000 – 73 D 1499
73 DA 001 – 73 DA 999
73 FA 001 – 73 FA 999
73 M 1000 – 73 M 1499
73 S 3001 – 73 S 5000
73 T 1000 – 73 M 1499