Şırnak Plaka Kodu Nedir? Şırnak İl Plakası Kaçtır?

Plaka, araba tamponunun altına takılır ve küçük bir tabelaya benzer. Bir taşıtın hangi ülkeye, şehre ve hatta ilçeye bağlı olduğunu gösterir. Ayrıca taşıtın herhangi bir borcu olup olmadığını anlamak için de plaka kodu kullanılır. Şekli ve boyutu incelendiğinde, dikdörtgen olduğu ve üzerinde renkli şeritlerin bulunduğu görülür. Bunlardan biri olduğu için Şırnak plaka kodu nedir veya il plakası kaçtır sıkça sorulur.

Şırnak Plaka Kodu Nedir?

Çoğunlukla alüminyumdan üretilen plakalar, dikdörtgen şeklindedir ve mavi, siyah ile beyazdan oluşur. Türkiye'de kullanılanlara bakıldığında, beyaz bir zemin üzerinde siyah harflerle yazılı kodlardan oluştuğu görülür. Aynı şekilde kenarları siyah bir çerçeve ile çevrelenmiştir ve sol tarafta, ülke kodunun bulunduğu mavi bir şerit bulunur. "TR", ülke plaka kodudur ve diğer tarafta rakamlar ile harfler vardır.

Bunlar, herhangi bir motorlu taşıtın kayıtlı olduğu ili ve ilçeyi temsil eder. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktalarından biri olan Şırnak'ın il plaka kodu ise 73'tür. Şehre bağlı 7 ilçe, 19 belediye, 91 mahalle ve 196 köy bulunur. Şırnak'ın ilçelerinin plaka kodları ve harfleri ise şu şekildedir:

Şırnak Merkez İlçesi

73 AC 001 – 73 AD 999

73 AH 001 – 73 AH 999

73 AL 001 – 73 AL 999

73 D 0001 – 73 D 0999

73 D 1700 – 73 D 1799

73 D 1800 – 73 D 1899

73 D 1900 – 73 D 1999

73 EA 001 – 73 EA 999

73 M 0001 – 73 M 1999

73 S 0001 – 73 S 9999

73 T 0001 – 73 T 0999

73 T 1700 – 73 T 1799

73 T 1800 – 73 T 1899

73 T 1900 – 73 T 1999

Silopi İlçesi

73 D 2000 – 73 D 2500

73 M 2000 – 73 M 2500

73 S 7001 – 73 S 9000

73 SA 001 – 73 SA 999

73 T 2000 – 73 T 2500

İdil İlçesi

73 D 1500 – 73 D 1699

73 KA 001 – 73 KA 999

73 M 1500 – 73 M 1699

73 S 6001 – 73 S 7000

73 T 1500 – 73 T 1699

Cizre İlçesi

73 AE 001 – 73 AE 999

73 D 1000 – 73 D 1499

73 DA 001 – 73 DA 999

73 FA 001 – 73 FA 999

73 M 1000 – 73 M 1499

73 S 3001 – 73 S 5000

73 T 1000 – 73 M 1499