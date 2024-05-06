Şırnak Üniversitesi’nden ABD’li öğrencilere destek

Şırnak Üniversitesi Düşünce Feneri Kulübü, Akademik Gelişim Düşünce Kulüp ve Genç Erdemliler Topluluğu, ABD ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için eylem yapan üniversite öğrencilerine destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampusu Yemekhanesi önünde toplanan grup, basın açıklaması gerçekleştirdi. 'Gazze İçin Kampus Ayağa, Filistin için, insanlık için ayağa kalkıyor' yazılı pankart ve dövizlerle açıklama yaptılar. Basın açıklamasına Siirt Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Ulaş, Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Erol Kılıçlı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Şırnak Üniversitesi Düşünce Feneri Kulübü Cihan Uçak, "Tüm dünya yaklaşık 7 aydır süren insanlık dışı saldırılarla İsrail'in ne kadar barbar ve ölçüsüz bir devlet olduğuna şahitlik etmektedir. Her türlü hürmetin çiğnendiği bu savaşta, Siyonist İsrail hastanelerden okullara, Pazar yerlerinden sivil yerleşim alanlarına hedef gözetmeksizin saldırmış ve binlerce kardeşimizi şehit etmiştir. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu savaş sadece Siyonist İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen bir savaş değil. Bu savaş Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa ve daha nice sömürgeci devletin de dâhil olduğu bir savaş. Batılı devletler bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıkça desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde Siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz.

Harvard'dan Yale'e, California'dan Texas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan Siyonist vahşet lanetlenirken diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, zulmün membağı ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor. Bizler, üniversiteli Müslümanlar olarak, Columbia üniversitesinde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den, , Şırnak Üniversitesinden selam gönderiyoruz. Onlar, yaptıkları eylemlerle katil Netenyahu'yu rahatsız ettiler. Üniversitelerinin Siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan Siyonizmle mücadele sathının daha da genişlemesi için Rabbimize dua ediyoruz. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. Ve inanıyoruz ki: "İnsanlık vicdanı Siyonizmi Yenecek." Son olarak Amerikan üniversitelerinde Gazze'ye destek gösterilerine devam eden öğrenci arkadaşlarımıza kendi dilleriyle sesleniyor ve diyoruz ki; Columbia ve diğer üniversitelerin direnen onurlu öğrencilerine, Türkiye'den Şırnak'tan selamlar. Değerli arkadaşlar, sizler çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Bu onurlu duruşunuzdan ve kararlı eylemlerinizden vazgeçmeyin" dedi.