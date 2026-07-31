Şırnak Üniversitesi’nden bilim ve teknolojide büyük atılım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2025 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu verilerine göre Şırnak Üniversitesi, TR Dizin'de öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında 208 üniversite arasında 10. sıraya yerleşerek tarihi bir başarıya imza attı. Açık erişim yayın oranı kategorisinde de 15. sırada yer alan üniversite, bilimsel üretkenliğini tescilledi. Bu akademik başarıyı küresel ölçeğe taşımak adına Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi M. Cabir Altıntaş, Hong Kong'da düzenlenen dünyanın en prestijli yükseköğretim etkinliklerinden APAIE 2026 (Asya-Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği) Konferans ve Fuarı'na katıldı. "Study in Türkiye" pavilyonunda temsil edilen üniversite, pek çok uluslararası kurumla iş birliği köprüleri kurdu. Ayrıca Irak'ın Zakho Üniversitesi ile imzalanan TÖMER protokolü sayesinde Türkçe öğretiminin uluslararası alanda yaygınlaştırılması için önemli bir adım atıldı.

EĞİTİM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Şırnak Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu açıldı. Bu yeni okulun, üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerine ve öğrencilerin dil eğitimine büyük katkı sunması bekleniyor.

LABORATUVARLARA TÜRKAK GÜVENCESİ



Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji ve Araştırma Merkezi (ŞÜTAM) laboratuvarları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edildi. Bu uluslararası güvence sayesinde ŞÜTAM, analiz yelpazesini genişleterek bölge sanayisine ve bilim dünyasına daha kapsamlı test hizmetleri sunacak.

SANAYİ VE TOPLUMSAL KATKI ZİRVELERİ

Akademi-sanayi iş birliğinin en somut örneklerinden biri olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) iş birliğiyle kampüste Atbaşı Sondaj Pompası açılışı gerçekleştirildi. Toplumsal faydayı merkeze alan üniversite, Tokat'ta düzenlenen "Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Zirvesi"ne de 3 özgün proje ile katılarak Anadolu Üniversiteler Birliği içerisindeki etkin rolünü gösterdi.

ÖĞRENCİ ODAKLI KAMPÜS



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programının 6. dönem sonuçlarına göre Şırnak Üniversitesi, projelerindeki %57,14 onay oranıyla Türkiye birincisi oldu. Genç Ofis koordinasyonunda hazırlanan 3 ulusal ve 9 yerel proje destek almaya hak kazandı. Öğrencilerin kariyer yolculuğunu destekleyen ve 60 kurumun katılımıyla gerçekleşen ŞÜKAF 2026 (Kariyer Fuarı) kapılarını açarken; bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşleriyle de öğrenciler Şırnak'ın simgesi olan ters laleleri yerinde görme ve bölgenin saklı doğa harikalarını keşfetme fırsatı buldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör