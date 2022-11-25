Sırp İsyanı Sebepleri ve Sonuçları - Sırp İsyanları Hangi Padişah Döneminde Oldu, Önemi ve Tarihi Ne?

Sırp isyanı sebepleri arasında tarihin seyrini de değiştiren bazı sebepler bulunuyor. Sırp isyanı sebepleri kadar Sırp isyanı sonuçları da Osmanlı Devleti için bir o kadar önemlidir. Gerileme döneminde yaşanan Sırp isyanı önemi büyüktür. Yüzlerce yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde yaşayan Sırplar 19. yüzyılda isyan etmişlerdir. Sırplar hangi padişah döneminde isyan etti, Sırp isyanlarının nedenleri neydi sorularının yanıtını merak ediyorsanız cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Sırp İsyanı Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Sırp isyanının birçok farklı sebebi bulunuyor. Bu sebeplerden bazıları dünya tarihine de yön veren oldukça önemli olaylardır.

Sırp isyanlarının nedenleri;

Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımları,

Sırbistan'daki yeniçerilerin halka iyi davranmaması,

Rusya ve Avusturya'nın kışkırtmaları,

Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde olması ve otoritesinin zayıflaması,

Osmanlı-Avusturya savaşları esnasında Sırbistan'ın savaş alanı haline gelmiş olması Sırp isyanlarının başlıca nedenleri arasındadır.

Sırp isyanı sebepleri arasında yukarıdaki başlıca nedenler oldukça büyük rol oynamıştır. Peki Sırp isyanı sonuçları nelerdir? Sırplar Osmanlı Devleti'nde isyan eden ilk millet olduğu için diğer azınlıkların da ayaklanmasında büyük rol oynamışlardır. Bu yüzden Sırp isyanı sonuçları arasında en önemli sonucu budur. Sırplar ilk isyan eden millet olsa da bağımsızlıklarını kazanan ilk millet Yunanlılar olmuştur. Ayrıca Bükreş Antlaşması imzalanmış, Sırbistan bağımsızlığını kazanmış, Miloş Obrenoviç Sırp Prensi ilan edilmiştir.

Sırp İsyanları Hangi Padişah Döneminde Oldu, Önemi ve Tarihi Ne?

Sırbistan, 500 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetinde kalmıştır. Ancak 19. yüzyılın başlarında birçok farklı nedenden dolayı isyan eden Sırplar Osmanlı Devleti'nde isyan eden ilk azınlık millettir. Bu nedenle kendilerinden sonra birçok milletin isyan etmesinde rol oynamışlardır. Sırplar bağımsızlıkları için birkaç kez isyan etmiştir. Osmanlı Devleti o dönemde otorite olarak zayıf düştüğü için sık sık padişah değişmiştir. Ancak Sırpların bağımsızlıklarını ilan etmeleri II. Mahmut döneminde olmuştur. II. Mahmut'un 1830 ve 1833 yıllarında imzaladığı Hatt-ı Şeriflerle Miloş Obrenoviç'in elindeki toprakları artırmış ve resmen Sırp prensi olarak tanınmıştır.