Şişli Hangi Yakada? Şişli Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Şişli'nin tarihi, Osmanlı döneminde özellikle üst sınıf ailelerin ve yabancı tüccarların yerleşim bölgesi olarak tercih ettiği bir alan olarak şekillenmiştir. 19. yüzyılın sonlarına doğru gelişmeye başlayan ilçe, zamanla İstanbul'un en önemli kültür, sanat ve ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Şişli hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular Şişli'nin tarihî ve modern yapısının hangi bölgeyle daha fazla ilişkilendirildiğini anlamak isteyenlerin aklında belirmektedir.

Şişli Hangi Yakada?

Şişli, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Beşiktaş, kuzeyinde Sarıyer, batısında Kağıthane ve güneyinde Beyoğlu ilçeleri bulunmaktadır. Şişli, konumu gereği İstanbul'un ticaret ve finans açısından en önemli noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Şişli Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Şişli, Avrupa Yakası sınırları içerisinde yer alan bir ilçedir. Konumu gereği İstanbul'un iki yakası arasında köprü görevi gören ulaşım ağlarına yakın olsa da idari ve coğrafi olarak tamamen Avrupa Yakası'nda bulunmaktadır.