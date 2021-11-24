Türkçede bazı kelimeler, farklı toplumlar ile etkileşim sonucunda dilimize geçerken, bazı kelimeler ise öz Türkçeden türeyerek günümüze kadar ulaşmıştır. Türkçe de aynı zamanda her kelimenin bir eş anlamlı kelimesi de bulunur. Kişiler de bu eş anlamlı kelimeleri öğrenerek, ikili diyaloglarında kurdukları cümleler ile çevrelerinde daha fazla etki bırakmak isterler. Bu nedenle Türkçede sıkça kullanılan şişman kelimesi hakkında merak edilenleri sizler için yazımızda bir araya getirdik. İşte, Şişman eş anlamlısı nedir? Şişman kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gereken her şey.

Şişman kelimesinin anlamı

Şişman kelimesinin kökeni öz Tükçedir. Şişmek fiilinden türeyerek, günümüzde şişman olarak tüketilen bu kelime aslında bir sıfattır. Türk Dil Kurumu'na göre şişman kelimesinin anlamı derisinin altında çok yağ birikmesi sonucundan vücudu daha şişkin gözüken kişi ya da hayvandır. Şişman sıfatı sadece insanlar için kullanılmaz, hayvanlar için de kullanılabilir.

Şişman kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bulunan her sözcüğün yerine kullanılabilecek en az bir tane eş anlamlı kelime bulunmaktadır. TDK'ye göre, derisinin altında çok yağ birikmesi sonucundan vücudu daha şişkin gözüken kişi ya da hayvan olarak tanımlanan şişman kelimesinin de farklı yazılışlarda olan eş anlamlı kelimeleri bulunur. Bu kelimeler, büyük, balaban, iri, şişko ve dolgundur. Bu kelimeler, cümle içerisinde rahat bir şekilde şişman kelimesi yerine kullanılabilir. Cümlede aynı anlam görevini gören bu kelimeler anlatım bozukluğuna yol açmayacaktır.

Şişman kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Pandemiden dolayı o kadar çok kilo aldı ki şişmanladı.

Şişman bir insan görünce dalga geçmek, psikolojik bir şiddettir.

Şişman kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım