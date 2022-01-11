Sismograf Nasıl Yapılır? Evde Sismograf Düzeneği Nasıl Kurulur?

Yerküre, 3 bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümler kabuk, mantı ve çekirdek olarak adlandırılmaktadır. Depremin kaynağı genelde manto kaynaklı olmaktadır. Çünkü manto bölümü genelde ağır metallerden oluşan sıvı bir bölümdür. Bu nedenle oradaki sıvıların akışı nedeniyle ve levhaların hareketleriyle depremler meydana gelmektedir. Bu depremlerin de sismograf denilen hassas cihazlar sayesinde büyüklüğü tespit edilir.

Sismograf Düzeneği Nasıl Kurulur?

Yeryüzünde meydana gelen depremler, dalgalar halinde yayılmaktadır. Bu dalgalar belirli bir enerji taşımaktadır. Ayrıca her depremin belirli bir merkezi bulunmaktadır. Bu merkezden çıkan dalgaların yeryüzüne çıktığı ilk yer ise depremin merkez üssü olarak adlandırılır. Bu açıdan baktığımızda depremlerin büyüklüğünün ölçülmesi önemlidir.

Sismograf adı verilen cihaz ise depremde oluşan dalgaları kaydeder. Kaydedilen bu dalgalar, Richter ölçeğine göre ölçülerek depremin büyüklüğü hesaplanır. Bu durumda insanlar sismograf nasıl yapılır? Gibi bazı soruların cevaplarını merak etmektedir. Bu bağlamda evde basit bir şekilde sismograf düzeneği kurabilirsiniz. Bu düzenek için gerekli malzemeler şunlardır:

Orta boy karton kutu

Oyun hamuru

Kâğıt ya da plastik bardak

İspirtolu kalem

Bozuk para, çakıl taşı ya da misket

Kâğıt

Kurşun kalem

Makas

İp

Sismograf oluşturmak için öncelikle plastik bardağın üst tarafına iki, alt tarafına ise bir tane delik açarak başlıyoruz. Sonrasında ispirtolu kalemi, ucu bardağın dışında kalacak şekilde, taban kısmındaki delikten geçiriyoruz. Bu işlemin ardından ise oyun hamurunu kullanarak kalemi bardağın tabanına sabitliyoruz. İpleri de bardağın üst tarafındaki deliklerden geçirip düğüm atıyoruz. Bundan sonra bardağı Bozuk para, çakıl taşı ya da misket gibi ağır cisimlerle dolduruyoruz.

Karton kutunun kapaklarını kesip açık kısmı yan tarafa gelecek şekilde masaya yerleştiriyoruz ve kartonun üst tarafından iki tane delik açıyoruz. Sonra ipleri bu deliklerden geçiriyoruz. İspirtolu kalem kartonun tabanına değecek şekilde ayarlayıp ipleri bağlıyoruz. Bu işlemlerin ardından ise bardağın altına yerleştirdiğimiz kâğıdı düz bir şekilde yavaşça kendimize doğru çekiyoruz. Son olarak kartonu hafifçe, sonra da şiddetli biçimde öne ve arkaya doğru sallayarak kâğıtta oluşan çizgileri inceliyoruz. Sonuçta sismograf cihazının nasıl çalıştığını anlatan bir sismograf düzeneği elde ediyoruz.