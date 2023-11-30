Sit 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Sit Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halleri bazen base formuyla aynı olabilir. Bu durumda, düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini ezberlemek İngilizce dilbilgisinin önemli bir parçasıdır. Sit 2. ve 3.hali ile örnek cümleler, sit fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir ve nasıl okunur gibi konular İngilizceyi anlamak ve doğru şekilde kullanmak için temel bir gerekliliktir.

Sit Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir?

"Sit" fiilinin ikinci hali "sat" ve üçüncü hali "sat" şeklindedir. Yani fiilin base formu "sit", ikinci hali "sat" ve üçüncü hali de "sat" olarak aynıdır. Bu durum İngilizce'de bazı düzensiz fiillerde görülebilir. Örneğin, "sit-sat-sat" olarak bu fiilin sırasıyla base formu, ikinci hali ve üçüncü hali anlamına gelir.

Sit 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

İkinci Hali ("sat" - Past Tense):

We sat by the fireplace and enjoyed the warmth on a cold evening.

(Soğuk bir akşamda şöminenin yanında oturduk ve sıcaklığın keyfini çıkardık.)

She sat at the table, lost in thought, staring at the horizon.

(Masanın başında düşüncelere dalmış, ufuk çizgisine bakıyordu.)

Last week, they sat through a long and tedious lecture on history.

(Geçen hafta, tarihle ilgili uzun ve sıkıcı bir dersi dikkatlice dinlediler.)

The children sat quietly during the movie at the cinema.

(Çocuklar sinemada film boyunca sessizce oturdular.)

He sat on the edge of his seat, eagerly waiting for the concert to begin.

(Konsere başlamasını sabırsızlıkla beklerken kenarda oturdu.)

They sat together at the café, reminiscing about their school days.

(Okul günlerini anımsayarak kafede birlikte oturdular.)

They sat together under the stars, sharing stories until late at night.

(Gece geç saatlere kadar birlikte yıldızlar altında oturdular ve hikayeler paylaştılar.)

Yesterday, she sat on the park bench, watching the sunset.

(Dün, günbatımını izleyerek parktaki bankta oturdu.)

Üçüncü Hali ("sat" - Past Participle):

The guests had sat in the garden before dinner was served.

(Misafirler akşam yemeği servis edilmeden önce bahçede oturmuşlardı.)

He seemed tired, having sat through multiple meetings back-to-back.

(Arkadan ardına birçok toplantıya katıldığı için yorgun görünüyordu.)

The students, once they had sat their exams, felt relieved.

(Öğrenciler sınavlarını geçtikten sonra rahatlamış hissettiler.)

Having sat through the storm, the family was relieved when it finally passed.

(Fırtınayı atlattıktan sonra aile rahatladı.)

She had already sat for hours, contemplating the meaning of life.

(Hayatın anlamını düşünerek saatlerdir oturmuştu.)

Once he had sat the exam, he realized it wasn't as difficult as he had feared.

(Sınavı geçtikten sonra, korktuğu kadar zor olmadığını fark etti.)

Having sat for hours in traffic, they finally reached home exhausted.

(Trafikte saatlerce oturduktan sonra, sonunda evlerine yorgun bir şekilde vardılar.)

The audience had already sat through three acts of the play before the intermission.

(İzleyiciler ara verilmeden önce oyunun üç perdesine kadar oturmuşlardı.)