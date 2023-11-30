Sit 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Sit Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halleri bazen base formuyla aynı olabilir. Bu durumda, düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini ezberlemek İngilizce dilbilgisinin önemli bir parçasıdır. Sit 2. ve 3.hali ile örnek cümleler, sit fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir ve nasıl okunur gibi konular İngilizceyi anlamak ve doğru şekilde kullanmak için temel bir gerekliliktir.
"Sit" fiilinin ikinci hali "sat" ve üçüncü hali "sat" şeklindedir. Yani fiilin base formu "sit", ikinci hali "sat" ve üçüncü hali de "sat" olarak aynıdır. Bu durum İngilizce'de bazı düzensiz fiillerde görülebilir. Örneğin, "sit-sat-sat" olarak bu fiilin sırasıyla base formu, ikinci hali ve üçüncü hali anlamına gelir.
İkinci Hali ("sat" - Past Tense):
(Soğuk bir akşamda şöminenin yanında oturduk ve sıcaklığın keyfini çıkardık.)
(Masanın başında düşüncelere dalmış, ufuk çizgisine bakıyordu.)
(Geçen hafta, tarihle ilgili uzun ve sıkıcı bir dersi dikkatlice dinlediler.)
(Çocuklar sinemada film boyunca sessizce oturdular.)
(Konsere başlamasını sabırsızlıkla beklerken kenarda oturdu.)
(Okul günlerini anımsayarak kafede birlikte oturdular.)
(Gece geç saatlere kadar birlikte yıldızlar altında oturdular ve hikayeler paylaştılar.)
(Dün, günbatımını izleyerek parktaki bankta oturdu.)
Üçüncü Hali ("sat" - Past Participle):
(Misafirler akşam yemeği servis edilmeden önce bahçede oturmuşlardı.)
(Arkadan ardına birçok toplantıya katıldığı için yorgun görünüyordu.)
(Öğrenciler sınavlarını geçtikten sonra rahatlamış hissettiler.)
(Fırtınayı atlattıktan sonra aile rahatladı.)
(Hayatın anlamını düşünerek saatlerdir oturmuştu.)
(Sınavı geçtikten sonra, korktuğu kadar zor olmadığını fark etti.)
(Trafikte saatlerce oturduktan sonra, sonunda evlerine yorgun bir şekilde vardılar.)
(İzleyiciler ara verilmeden önce oyunun üç perdesine kadar oturmuşlardı.)