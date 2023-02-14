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Giriş Tarihi: 14.2.2023 13:44 Son Güncelleme: 14.2.2023 13:44

Sitare Ne Demek? Osmanlıca Sitare Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?

Sitare ne demek sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Pek fazla duyulmayan kelimeler arasında yer alan Sitare kelimesinin ne anlama geldiği de araştırılmaktadır. Peki, Sitare ne demek? Osmanlıca Sitare ne anlama gelir, divan şiirinde neyi temsil eder? Aklınıza takılan tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında.

Sitare Ne Demek? Osmanlıca Sitare Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?

Son dönemlerde manası merak edilen ve araştırılan kelimelerden biri Sitare kelimesidir. Bu kelimenin hangi kökene ait olduğu da merak edilen konular arasındadır. Sitare ne demek, Osmanlıca Sitare ne anlama gelir, divan şiirinde neyi temsil eder gibi soruların yanıtlarını sizler için araştırdık ve bu yazımızı hazırladık.

Sitare Ne Demek?

Sitare kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Günümüzde bu kelime kız ismi olarak da kullanılmaktadır. Sitare kelimesinin kökeni Farsçadır. Farsça "sitāre" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Farsçada sitāre sözcüğü," yıldız" manasını taşımaktadır. Gerçek manası dışında "şans, talih, baht, kader" gibi mecazi anlamda da kullanımı mevcuttur. Ayrıca temiz ve güzel kimseleri ifade etmek için de kullanılmaktadır.

Osmanlıca Sitare Ne Anlama Gelir?

Osmanlıca Sitare kelimesinin anlamı, Farsçadaki anlamlardan farklıdır. Osmanlıcada Sitare sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • Örtünülecek, perdelenecek şey
  • Saklamak
  • Gizlemek

Divan Şiirinde Sitare Ne Anlama Gelir?

Sitare kelimesi divan şiirlerinde de sıklıkla geçmektedir. Sitare kelimesi, divan şiirinde neyi temsil eder diye merak eden pek çok kişi mevcuttur. Divan şiirlerinde şairler çoğunlukla güzelliği ön planda tutan kavramları kullanmaktadır. Sitare de bu kavramlardan biridir. Divan şiirinde Sitare kelimesi genellikle kadın ismi olarak kullanılmakla birlikte yıldız anlamında da kullanımı bulunmaktadır.

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Sitare Ne Demek? Osmanlıca Sitare Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?
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