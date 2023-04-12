Bulmaca çözmek, zihinsel ve bedensel olarak insanı rahatlatmaktadır. Ancak bazı bulmacalarda sıtma sözcüğü gibi cevabını bilmediğimiz sorular karşımıza gelebilir. Bu yazımızda sizler için sıtma bulmacada nedir, bulmacada sıtma ne demek, cevabı ve eş anlamlısı hangi kelime gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Sıtma Bulmacada Nedir?

Bulmacada sıtma ne demek son zamanlarda pek çok kişi tarafından araştırılan bir sorudur. Sıtma müdahale edilmediğinde insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ateş ve titremeye sebep olan bu hastalık, sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşır. Sıtma bulmacasının toplam dört yanıtı mevcuttur. Bu yanıtlardan ilki üç harflidir ve "teb" kelimesidir. Dört harfli cevabı ise "urva" sözcüğüdür. Eğer bulmacadaki aranan yanıt beş harfli ise "nafız", yedi harfli ise "malarya" yanıtları verilebilir. Sıtma bulmacada cevabı ve eş anlamlısı hangi kelime diye merak edenlerin sayısı epey fazladır. Sıtma sözcüğüyle aynı anlama gelen kelimeler:

Humma

Malarya

Isıtma

Eş anlamlı sözcükler cümle içinde birbirlerinin yerini tutabilen kelimelerdir. Bu bağlamda yukarda yer alan kelimeler, sıtma sözcüğü yerine kullanılabilmektedir.