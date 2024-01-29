Hücre bölünmesi, canlıların yaşamını sürdürmesi için gerekli olan temel bir süreçtir. Hücre bölünmesi olmadan, canlılar çoğalamaz, büyüyemez, gelişemez ve yenilenemez. Sitokinez nedir, mitoz bölünmede sitokinez hangi evrede gerçekleşir gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise sitokinez, hücre bölünmesinin tamamlanması ve yeni hücrelerin bağımsız olarak varlıklarına devam etmesi için kritik bir adımdır ve bitki ve hayvan hücrelerinde farklı şekillerde gerçekleşir.

Sitokinez Nedir?

Sitokinez, bir hücre bölünmesinin son aşamasıdır ve hücrenin sitoplazmasının, organellerin ve hücre zarının iki kız hücre arasında paylaştırılmasını içerir. Sitokinez, mitoz veya mayoz gibi hücre bölünmesi süreçlerinin sonunda gerçekleşir. Bu süreçleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Mitotik sitokinez, mitoz bölünmesinin son aşamasıdır. Bir hücre, mitoz sürecinde çekirdek bölünmesini tamamladıktan sonra, sitoplazma bölünmesi başlar. Bir hücre zarı oluşur ve sitoplazmanın içeriği iki kız hücre arasında eşit olarak paylaştırılır. Bu, orijinal hücreden iki genetik olarak eşit ve genellikle benzer kız hücre oluşturur.

Mayotik sitokinez ise mayoz bölünmenin son aşamasıdır. Mayoz, özellikle üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta hücreleri gibi) oluşumu sırasında gerçekleşir. Mayotik sitokinez, mayoz I ve mayoz II aşamalarında iki kez meydana gelir ve nihai olarak dört genetik olarak farklı hücrenin oluşmasına yol açar.

Mitoz Bölünmede Sitokinez Hangi Evrede Gerçekleşir?

Mitoz bölünmede sitokinez, anafaz evresinde başlar. Bu evrede, kardeş kromozomlar, iğ iplikleri tarafından kutuplara çekilir. Sitoplazma bölünmesi, telofaz evresinde başlar. Bu evrede, çekirdek zarı yeniden oluşur ve iğ iplikleri kaybolur. Sitoplazma, boğumlanma adı verilen bir süreçle iki yavru hücre arasında ikiye bölünür. Sitokinez, mitoz bölünmenin son aşamasıdır. Bu aşamada, iki yavru hücre oluşur. Sitokinez, bitki ve hayvan hücrelerinde farklı şekillerde gerçekleşir.

Bitki hücrelerinde, sitokinez, orta lamel adı verilen bir yapının oluşumuyla gerçekleşir. Orta lamel, sitoplazmanın ortasında hücre duvarına paralel olarak oluşur. Orta lamel, iki yavru hücreyi birbirinden ayırır.

Hayvan hücrelerinde, sitokinez, boğumlanma adı verilen bir süreçle gerçekleşir. Boğumlanma, hücrenin ortasında bir boğum oluşmasıyla başlar. Boğum, giderek büyür ve hücreyi iki yavru hücreye ayırır.