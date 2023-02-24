Sittin Sene Ne Demek? Sittin Sene Kaç Yıldır ve Ne İçin Kullanılır?

Sittin sene sözünün karşılığı TDK kaynaklarında da yer alır. Bu kaynaklarda sittin sene kaç yıl sorusunun da cevabının olduğunu göreceksiniz. Sittin sene hikayesi bilinerek konuya daha mantıklı ve gerçekçi yaklaşılabilir. Sittin sene ne kadar incelemesi ile bu ifadeyi günlük konuşma dilinde de kullanmaya başlayabilirsiniz. Sittin sene ne demek ve konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

Sittin Sene Ne Demek?

Sittin sene, Arapça kökenli bir kelime olup özellikle Osmanlı döneminde yaygın şekilde kullanılmış bir kelimedir. Bu kelimenin neyi ifade ettiği, kaç seneye tekabül ettiği herkesin merak ettiği bir konudur. Herkes tarafından günlük hayatta kullanılmayan bu kelime bir zaman ifadesidir.

Sittin sene zamanın belli bir kısmını belirtmek için kullanılır. Sittin sene 60 yıla karşılık gelen bir zamandır. Kulağa yatkın olan bu ifadenin Türkçe cümle yapılarında da yaygın şekilde kullanıldığını görebilirsiniz.

Sittin Sene Hikayesi

Sittin sene, uzun bir zaman dilimini ifade etmek için kullanılır. Özellikle Osmanlı döneminde halk içinde bu kelimenin yaygın şekilde kullanıldığı görülür. Günümüzde ise sittin sene kelimesinin unutulmaya yüz tutmuş bir kelime olduğunu söyleyebiliriz. Sittin sene kelimesinin hikayesi ise net olarak bilinmemektedir. Osmanlı döneminde bu kelime ne şekilde ve ne üzerine kullanılmaya başlanmıştır, konu ile ilgili kaynaklarda bir bilgi yoktur. Söz konusu kelimenin gelenek haline gelmiş bir ifade olduğunu söyleyebiliriz.