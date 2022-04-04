Sivas İlçeleri: Sivas İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Kültür turizminin merkezlerinden biri olan Sivas, coğrafi özelliklerinin elverişli olmasından dolayı kış turizmi için de idealdir. Yükseltinin fazlalığı nedeniyle, yüksek oranda dağlık bölgeye sahiptir. Yöre insanı genel olarak geçimini, küçükbaş, büyükbaş hayvancılıktan ve tarımdan sağlar. Sivas'ın merkezi ilçelerinde yoğunluk gösteren sanayi kuruluşları da, istihdam imkanı tanır. Köklü tarihi ile dikkat çeken Sivas, asırlar boyunca farklı devletlere başkentlik yapmış bir kenttir. Topraklarının genişliği nedeniyle, tam 8 şehir ile komşudur.

Sivas İlçeleri Kaç Tanedir?

İç Anadolu'nun en gözde illerinden biri olan Sivas'ın tam 17 tane ilçesi ve toplamda 636 bin 121 nüfusu vardır. Her birinin kendine özgü kültürel ve fiziksel güzelliği bulunur. Yerli ve yabancı turistleri cezbeden tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Sivas'ın ilçeleri ise şunlardır:

Zara

Akıncılar

Yıldızeli

Altınyayla

Ulaş

Suşehri

Divriği

Doğanşar

Şarkışla

Merkez

Gemerek

Koyulhisar

Gölova

Kangal

Gürün

İmranlı

Hafik

Sivas'ın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Sivas'ın 17 ilçesinin nüfus ve yüzölçümü bilgileri şu şekildedir:

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Zara 21.648 2.618,386 Akıncılar 4.957 451,911 Yıldızeli 30.313 2.735,999 Altınyayla 8.739 574,617 Ulaş 8.005 1.215,302 Suşehri 25.404 979,046 Divriği 16.177 2.704,27 Doğanşar 2.686 372,687 Şarkışla 37.708 2.056,634 Merkez 388.079 3.336,357 Gemerek 21.810 1.304,973 Koyulhisar 12.497 990,227 Gölova 3.168 312,025 Kangal 20.137 3.224,029 Gürün 18.286 2.670,391 İmranlı 7.352 1.215,242 Hafik 9.155 1.848,652

Sivas Merkez İlçeleri Hangileridir?

Sivas, Büyükşehir statüsünde bir il değildir. Bundan dolayı 'Merkez' ilçesi vardır. Öte yandan, nüfus yoğunluğuna göre Şarkışla, Yıldızeli ve Suşehri gibi ilçeler, diğerlerine göre daha merkezi bölgelerdir.