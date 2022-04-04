Sivas İlçeleri: Sivas İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Kültür turizminin merkezlerinden biri olan Sivas, coğrafi özelliklerinin elverişli olmasından dolayı kış turizmi için de idealdir. Yükseltinin fazlalığı nedeniyle, yüksek oranda dağlık bölgeye sahiptir. Yöre insanı genel olarak geçimini, küçükbaş, büyükbaş hayvancılıktan ve tarımdan sağlar. Sivas'ın merkezi ilçelerinde yoğunluk gösteren sanayi kuruluşları da, istihdam imkanı tanır. Köklü tarihi ile dikkat çeken Sivas, asırlar boyunca farklı devletlere başkentlik yapmış bir kenttir. Topraklarının genişliği nedeniyle, tam 8 şehir ile komşudur.
İç Anadolu'nun en gözde illerinden biri olan Sivas'ın tam 17 tane ilçesi ve toplamda 636 bin 121 nüfusu vardır. Her birinin kendine özgü kültürel ve fiziksel güzelliği bulunur. Yerli ve yabancı turistleri cezbeden tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Sivas'ın ilçeleri ise şunlardır:
Sivas'ın 17 ilçesinin nüfus ve yüzölçümü bilgileri şu şekildedir:
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Zara
|
21.648
|
2.618,386
|
Akıncılar
|
4.957
|
451,911
|
Yıldızeli
|
30.313
|
2.735,999
|
Altınyayla
|
8.739
|
574,617
|
Ulaş
|
8.005
|
1.215,302
|
Suşehri
|
25.404
|
979,046
|
Divriği
|
16.177
|
2.704,27
|
Doğanşar
|
2.686
|
372,687
|
Şarkışla
|
37.708
|
2.056,634
|
Merkez
|
388.079
|
3.336,357
|
Gemerek
|
21.810
|
1.304,973
|
Koyulhisar
|
12.497
|
990,227
|
Gölova
|
3.168
|
312,025
|
Kangal
|
20.137
|
3.224,029
|
Gürün
|
18.286
|
2.670,391
|
İmranlı
|
7.352
|
1.215,242
|
Hafik
|
9.155
|
1.848,652
Sivas, Büyükşehir statüsünde bir il değildir. Bundan dolayı 'Merkez' ilçesi vardır. Öte yandan, nüfus yoğunluğuna göre Şarkışla, Yıldızeli ve Suşehri gibi ilçeler, diğerlerine göre daha merkezi bölgelerdir.