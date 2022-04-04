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Giriş Tarihi: 4.4.2022 14:09 Son Güncelleme: 4.4.2022 14:09

Sivas İlçeleri: Sivas İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Sivas İlçeleri: Sivas İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Sivas, İç Anadolu Bölgesinde bulunan ve Türkiye’nin yüzölçümü açısından en geniş şehirlerinden biridir. Tarihi ve kültürel zenginliği ile birçok değere sahiptir. Mimari yapıları, dini ve etnik kimliği ile adeta medeniyetler beşiğidir. Hem ülkemizden, hem de yurt dışından birçok ziyaretçinin ilgisini çeker. Bu nedenle, turizme katkısı olan nadide şehirlerdendir. Turizmin yanı sıra, ekonomisini büyük ölçüde tarım ve sanayi faaliyetleri oluşturur. Ulaşım kolaylığı sayesinde, yerel halk ve turistlere rahatlık sunar.

Kültür turizminin merkezlerinden biri olan Sivas, coğrafi özelliklerinin elverişli olmasından dolayı kış turizmi için de idealdir. Yükseltinin fazlalığı nedeniyle, yüksek oranda dağlık bölgeye sahiptir. Yöre insanı genel olarak geçimini, küçükbaş, büyükbaş hayvancılıktan ve tarımdan sağlar. Sivas'ın merkezi ilçelerinde yoğunluk gösteren sanayi kuruluşları da, istihdam imkanı tanır. Köklü tarihi ile dikkat çeken Sivas, asırlar boyunca farklı devletlere başkentlik yapmış bir kenttir. Topraklarının genişliği nedeniyle, tam 8 şehir ile komşudur.

Sivas İlçeleri Kaç Tanedir?

İç Anadolu'nun en gözde illerinden biri olan Sivas'ın tam 17 tane ilçesi ve toplamda 636 bin 121 nüfusu vardır. Her birinin kendine özgü kültürel ve fiziksel güzelliği bulunur. Yerli ve yabancı turistleri cezbeden tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Sivas'ın ilçeleri ise şunlardır:

  • Zara
  • Akıncılar
  • Yıldızeli
  • Altınyayla
  • Ulaş
  • Suşehri
  • Divriği
  • Doğanşar
  • Şarkışla
  • Merkez
  • Gemerek
  • Koyulhisar
  • Gölova
  • Kangal
  • Gürün
  • İmranlı
  • Hafik

Sivas'ın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Sivas'ın 17 ilçesinin nüfus ve yüzölçümü bilgileri şu şekildedir:

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Zara

21.648

2.618,386

Akıncılar

4.957

451,911

Yıldızeli

30.313

2.735,999

Altınyayla

8.739

574,617

Ulaş

8.005

1.215,302

Suşehri

25.404

979,046

Divriği

16.177

2.704,27

Doğanşar

2.686

372,687

Şarkışla

37.708

2.056,634

Merkez

388.079

3.336,357

Gemerek

21.810

1.304,973

Koyulhisar

12.497

990,227

Gölova

3.168

312,025

Kangal

20.137

3.224,029

Gürün

18.286

2.670,391

İmranlı

7.352

1.215,242

Hafik

9.155

1.848,652

Sivas Merkez İlçeleri Hangileridir?

Sivas, Büyükşehir statüsünde bir il değildir. Bundan dolayı 'Merkez' ilçesi vardır. Öte yandan, nüfus yoğunluğuna göre Şarkışla, Yıldızeli ve Suşehri gibi ilçeler, diğerlerine göre daha merkezi bölgelerdir.

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Sivas İlçeleri: Sivas İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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