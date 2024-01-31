Sivas Plaka Kodu Nedir? Sivas İl Plakası Kaçtır?

Sivas plaka kodu son derece popülerdir. Yani Sivas'a ait olan plakaları Sivas şehrinin dışında da çok sık görmek mümkündür. Ayrıca Sivaslı vatandaşlar işletmelerine, dükkanlarına ya da kullanıcı adı gibi internet isimlerine de kendi plaka kodlarını ekleyerek Sivas'ın plaka kodunu popüler hale getirmişlerdir. Bu nedenle de Sivas plaka kodu nedir ve Sivas il plakası kaçtır gibi konular bir merak unsuru haline gelmektedir.

Sivas Plaka Kodu Nedir?

Sivas'ın plaka kodu sadece plakalarda görünen bir kod değildir. İstanbul ve Ankara gibi mega kentlerde yer alan bazı dükkanlarda ya da tabelalarda "58" sayısının geçtiğini görmek mümkündür çünkü 58, Sivas'ın plaka kodudur.

Sivas İl Plakası Kaçtır?

Sivas İlinin plakası bir üst başlıkta da belirtildiği gibi 58'dir. Plaka sistemine göre "S" harfi ile başlayan şehirlere 54-58 sayıları ayrılmıştır.

54 kodu Sakarya'ya aitken "S" harfinin son şehri olan Sivas'ta 58 sayılı kodu almıştır. Türkiye'de aynı harfte başlayan şehirler sırasıyla Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Sivas'tır.