Sivas’ın El Sanatları Nelerdir? Geleneksel Sivas El Sanatları ve Örnekleri

Geleneksel Sivas el sanatları ve örnekleri incelendiğinde çok zengin bir çeşitlilik olduğundan bahsedilebilir. Sivas İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük illeri arasında yer alır. Tarihsel açıdan önemli olması zamanla birçok el sanatının da gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Bundan dolayı Sivas'ın el sanatları nelerdir sorusuna yanıt arayan kişiler birçok farklı el sanatı örnekleri ile karşılaşırlar.

Sivas'ın El Sanatları Nelerdir?

Sivas el sanatları bakımından oldukça gelişmiş iller arasında yer alır. Dokuma, bakır ve gümüş işçiliğine kadar birçok farklı alanda el sanatı örneği görmek mümkün olur. Özellikle çorap örücülüğü şehrin en önemli el sanatları arasında yer alır. Bu el sanatlarının bazıları popülerliğini yitirse de hala örneklerini görmenin mümkün olduğu ve nesilden nesle varlığını devam ettiren el sanatları da bulunur.

Geleneksel Sivas El Sanatı Örnekleri

Sivas el sanatları yönüyle oldukça dinamik şehirlerindendir. Birçok farklı alanda uğraşlar verilen bir şehir olduğu söylenebilir. Öne çıkan ve günümüzde hala devam ettirilen el sanatları arasında şunlar önemlidir:

Dokumacılık: Sivas'ın geleneksel el sanatlarının başında dokumacılık ilk sıralarda gelir. Selçuklular döneminde bu el sanatının gelişmesi başlamış ve günümüze kadar daha da gelişerek devam etmiştir. Eskiden çok önemli olan ancak günümüzde yapılmayan önemli dokumacılık türlerinden biri olan şal dokumacılığı da buraya özgüdür. Daha çok halı ve kilim üzerine dokumacılık yapılır.

Çorap Örücülüğü: Sivas'a özgü olan el sanatlarından bir diğeri de çorap örücülüğüdür. Bu el sanatı günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Tiftikten ince görünümlü olarak örülen çoraplar daha çok süs ya da çeyiz malzemesi olarak alınmaktadır. Dikkati çeken yönü ise üzerinde bulunan hayvan, bitki ve insan motifleridir.

Gümüşçülük: Bu el sanatında öncelikle gümüş ince levha ve tel haline getirilir. Daha sonra ise ahşap malzeme üzerine kaplanır ve istenilen şekil verilir. Bir diğer gümüşçülük örneği ise telkâri sanatıdır.

Bıçakçılık: Bıçakçılık alanında Sivas Türkiye'nin ilk üç ili arasında yer alır. Bıçaklar daha çok günlük kullanım için üretilir. Aynı zamanda turistik açıdan da önemli bir yere sahiptir. Özellikle gümüş işlemeciliği ile birleştirilerek av bıçakları ve hançer türleri de üretilir.