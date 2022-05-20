Sıvı Basıncı Formülü Ve Örnekleri - Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Ne İle Ölçülür?

Sıvı basıncı konusunu anlamak için sıvı basıncı formülü ve örnekleri muhakkak kullanılmalıdır. En etkili öğretim yollarından biri de örneklendirmek ve pratik yapmaktır. Buna bağlı olarak sıvı basıncı nelere bağlıdır, ne ile ölçülür? Cevabını öğrenciler sıvı basıncı formülü ve örneklerini gördükten sonra rahatlıkla verebileceklerdir. Peki ya sıvı basıncı nelere bağlıdır, ne ile ölçülür? İşte sıvı basıncı formülü ve örnekleri…

Sıvı Basıncı

Belli bir yüzeyin üstünde bulunarak etkide bulunan sıvı maddelerin, bir alana düşen miktar oranı sıvı basıncı olarak isimlendirilir. Basınç meydana getirebilen sıvılar, değişken hacme sahip olanlardır. Hacmi sabit olmadığı için sıvıların basıncını hesaplama aşamasında yüzeye olan mesafesi ve yer çekimi mutlaka hesap edilmelidir. Sıvı maddelerin mevcut ağırlıkları derinlik ve yer çekimi haricinde yoğunlukları da aşırı önem arz etmektedir.

Sıvı Basıncı Formülü

Sıvı basıncının formülü olarak Psıvı = h.d.g gösterilir. Basıncı hesaplanacak olan noktanın derinliği "h" ile ifade edilir. Sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesi olarak da Psıvı = kullanılır. Sıvı basıncı formülünden faydalanarak pek çok makinenin yapılması mümkün hale gelir. Hidrolik frenler, tulumbalar, itfaiye merdivenleri ve vinçler sıvı basıncı ile çalışan bazı makinelerdir. Sıvı basıncı formül kullanarak kolay bir şekilde hesap edilebilir.

Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır?

Basınç değerine etki eden değişiklikler, sıvı basıncının değerini bulurken oldukça önemlidir ve atlanmaması gereken bir detaydır. Kap şeklinin ve hacminin herhangi bir şekilde önemi yoktur. Sıvı basıncı; öz kütleye, sıvının bulunduğu derinliğe ve yer çekim ivmesine direkt olarak bağlıdır. Derinliğin seviyesi arttıkça sıvı basıncı da artmaktadır. Biçimi düzgün olan kaplarda sıvı derinliği de buna bağlı olarak düzgün bir biçimde artmaktadır. Şekli düzgün olmayan kaplarda bu durum farklıdır. Sıvı, bu gibi kaplarda düzgün bir şekilde derinleşmez ve basınç da fazla artmaz.