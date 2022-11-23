Sıvı Yakıtlar Konu Anlatımı - Yapay ve Doğal Sıvı Yakıtlar Nelerdir, Kaça Ayrılır ve Nerelerde Kullanılır?

Sıvı yakıtlar nelerdir diye merak edenler, bu maddelerin ısınarak bir enerji ortaya çıkardığını bilmeleri gerekir. Katran sıvı yakıt mıdır veya hangi gruba aittir sorusu, ilköğretim öğrencileri tarafından mutlaka bilinmelidir. Günlük hayatta en çok yararlandığımız maddeler arasında bulunan sıvı yakıtlar nerelerde kullanılır diye düşünen çok sayıda kişi vardır. Isınmak ve enerji meydana getirmek için ihtiyaç duyulan bu yakıtlar, kaça ayrılır ve ne işe yarar?

Sıvı Yakıtlar Nelerdir?

Ham petrol, milyonlarca yıl öncesine ait olan organik kalıntılardan elde edilen fosil bir yakıttır. Bu doğal yakıt, hidrokarbon, oksijen, azot ve kükürt içeren moleküllerden oluşan bir sıvıdır. Aynı şekilde, katran da kömürden elde edilen yoğun kıvamlı siyah sıvı ve doğal bir yakıttır. Petrol endüstrisi tarafından yapılan çeşitli işlemlerle, saf petrol farklı ayrımlaşma derecelerinde damıtılır ve aşağıdakiler elde edilir.

Benzin

Damıtmanın hafif bir kısmından meydana gelir ve 4 ila 12 karbon atomundan (C4 ila C12) oluşan hidrokarbon zincirlerine sahiptir. Oldukça uçucu bir yakıt olan benzin, düşük viskoziteye ve düşük kaynama noktasına sahiptir. İçten yanmalı motorlarda yakıt kullanılır.

Gaz Yağı

Kerosen veya gaz yağı, petrol damıtma işleminin orta derecede ayrımlaşması sonucu oluşur. C12 ile C16 arasında değişen hidrokarbonlardan oluşur. Gazyağı, günümüzde ağırlıklı olarak yağla çalışan ısıtma cihazlarında ve bazı motorlarda kullanılır. Ek olarak, çoğunlukla uçakta kullanılan bir yakıt türüdür.

Mazot

Mazot, damıtmanın en ağır ve yoğun olduğu tarafıdır. Dizel veya hafif mazot, araçların dizel motorlarında, tarım makinelerinde, teknelerde ve merkezi ısıtma kazanlarında kullanılır. Orta-ağır mazot, bahçecilikte ve endüstriyel ısıtmada seraları ısıtmaya yarar. Ağır mazot kullanımı çok zordur. Sıcak bir yerde saklanmaları gerekir ve genel olarak deniz taşımacılığı için kullanılır.

Biyodizel

Petrol gibi fosil bir yakıt değildir. Genel olarak, bitkisel yağdan veya hayvansal yağdan elde edilir. Biyodizel, CO2 nötrdür. Kaloriferlerin ısıtılmasında, motor ve makine yağı olarak, jeneratörlerde, seracılıkta, çömlekçilik ve madencilik gibi alanlarda yararlanılır.