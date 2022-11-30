Sıvı Zıt Anlamlısı Nedir? Sıvı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zıt anlamlı kelimeler arasında sıvı kelimesi de vardır. Sıvı maddenin halini belli eden üç unsurdan biridir. İşte, sıvı kelimesinin zıt anlamlısı…

SIVI KELİMESİNİN ANLAMI

Sıvı kelimesi TDK' ya göre bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit anlamına gelmektedir.

SIVI KELİMESİNİN ZIT ANLAMI

Sıvı kelimesinin zıt anlamlısı da arama motorlarında sıkça aranmaktadır. Sıvı kelimesinin zıt anlamlısı katıdır. Katı, sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, anlamına gelmektedir.

SIVI KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER