Sivilce Sıkmak Abdesti Bozar Mı? İçi İltihap Dolu Sivilce Patlatınca Abdest Bozulur Mu?

Yapılacak ibadet sırasında temiz ve düzenli olmak için alınan abdest; vücuttan kan akması, kusmak, kan tükürmek, uyumak, bayılmak gibi belirli koşullarda bozuluyor ve tazelenmesi gerekiyor. Bu nedenleri öğrenmek isteyen vatandaşlar ise sivilce sıkmak abdesti bozar mı sorusunu araştırıyor. Sivilce görüntüsünden rahatsız olan insanlar ise yüzlerini ve ciltlerini belirli şekillerde temizlemek istiyor. Bu aşamada sivilce patlatmak abdesti bozar mı sorunu ortaya çıkıyor. Abdest esnasında yüzü yıkarken "sivilce patlarsa abdest bozulur mu" gibi sorularınızın cevapları bu içerikte bulabilirsiniz.



Sivilce Sıkmak Abdesti Bozar Mı?

Genellikle yüz çevresinde bulunan sivilcenin patlaması sonucunda içinden iltihap ve kan karışımı bir sıvı çıkar. Bu gibi durumlar sonucunda oluşan sivilce sıkmak abdesti bozar mı sorusunun cevabı ise şu şekildedir:

Sivilcenin patlaması sonucunda ortaya çıkan kan veya iltihap eğer cilt üzerinde bir pıhtı gibi kalır ve akmazsa abdest bozulmamaktadır. Ancak sivilceden çıkan bu sıvılar akar ve deri üzerinde dağılırsa abdest bozulur. Dinimize göre deriden kan ve iltihap gibi sıvıların çıkması abdesti bozmaktadır. Örneğin; göz hastalığı nedeniyle gözlerden ağrıyla yaş akması, kulaktan veya burundan gelen kan ve irinin akması abdesti bozan haller arasında bulunmaktadır.

İçi İltihap Dolu Sivilce Patlatınca Abdest Bozulur Mu?

Sivilceler bazen kendiliğinden patlar bazen de müdahale edilerek ciltten temizlenir. Bu aşamada ise Müslümanların kafasında sivilce patlatmak abdesti bozar mı, sivilce patlarsa abdest bozulur mu gibi sorular oluşur. Konuya ilişkin açıklama ise sivilcenin içinde bulunan iltihap veya kan akmadığı sürece abdestin bozulmayacağı yöndedir. Eğer bu sıvılar cilt üzerinde akar ve taşarsa abdestin tazelenmesi gerekir.