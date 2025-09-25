Sivilce Türleri - Ergen ve Yetişkinlerde En Yaygın Sivilce Çeşitleri Nelerdir?

Sivilceler ciltteki yağ bezlerinin tıkanması sonucu oluşan, iltihaplı veya iltihapsız lezyonlardır. En çok yüz, sırt, omuz ve göğüs bölgesinde görülen bu lezyonların sebebi hormonal değişiklikler, stres, beslenme şekli ve genetik faktörler olabilir. Ergenlik dönemiyle ilişkilendirilse de sivilceler yalnızca ergenlerde değil, yetişkinlerde de sıklıkla ortaya çıkar. Bu kapsamda sivilce türleri ile ilgili ergen ve yetişkinlerde kaç çeşit sivilce vardır soruları araştırılır.

Sivilce Türleri

Sivilce tıpta "akne vulgaris" olarak bilinen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin altındaki yağ bezleri ve kıl kökleri iltihaplandığında ya da tıkandığında oluşan bu rahatsız edici yükseltiler en çok yüzde çıkmakla birlikte sırt, göğüs ve omuz gibi sebum üretiminin yoğun olduğu bölgelerde de sıkça görülür.

Sivilce yalnızca ergenlik dönemine özgü değildir. Hormonal değişiklikler, stres, yanlış kozmetik kullanımı ve genetik yatkınlık gibi faktörler her yaş grubunda sivilce oluşumuna neden olabilir. Sivilce vakaları hafif, orta ve şiddetli olmak üzere çeşitli formlarda görülebilir. Tedavi süreci ise sivilcenin türüne, yaygınlığına ve cilt tipine göre değişik şekilde uygulanır.

Sivilce türleri ise şunlardır;

1. Komedon (Siyah Nokta ve Beyaz Nokta)

Siyah ve beyaz nokta olarak bilinen ve bilimsel adı komedon olan bu tip sivilceler en yaygın ve başlangıç seviyesindeki sivilce türüdür.

Açık komedonlar (siyah noktalar): Cildin yüzeyine açılmış gözeneklerin oksijenle temas etmesi sonucu koyulaşan komedon türüdür.

Kapalı komedonlar (beyaz noktalar): Beyaz nokta adını alan bu sivilcelerde gözenekler yüzeye tam ulaşmaz, üstü ince bir deri tabakası ile kaplıdır.

Her iki tür de genellikle iltihaplı değildir fakat zamanla iltihaplanarak diğer türlere dönüşebilir.

2. Papül

Papüller cildin yüzeyinde kızarık ve hassas kabarıklıklar şeklinde ortaya çıkar.

Genellikle küçük ve dokunulduğunda ağrılıdır.

İltihaplı bir sivilce türüdür.

Sıkma ya da yanlış müdahaleyle iz kalma riski vardır.

3. Püstül

Püstüller papüllerin daha ilerlemiş ve irinle dolmuş versiyonudur.

Tepesi beyaz ya da sarımsı renktedir ve bu sivilce türü iltihaplıdır.

Cildin altındaki bakteri çoğalması sonucu oluşur.

Yanlış müdahale edilirse kalıcı iz bırakabilir.

4. Nodül

Nodüller cilt altında sert ve ağrılı oluşumlar olarak tanımlanır.

Derin dokulara yerleştiği için tedavisi zordur.

Geniş bir alana yayılabilir ve çoğu zaman iz bırakır.

Dermatolojik müdahale gerektirir.

5. Kistik Akne

Kistik sivilceler, akne türlerinin en şiddetli formudur.

Cilt altında irin dolu kist şeklinde oluşur.

Genellikle hormonal dengesizliklere bağlı olarak gelişir.

Derin ve kalıcı izlere neden olabilir.

Sistematik ilaç tedavisi ve dermatolog kontrolü şarttır.

6. Hormonal Sivilce

Özellikle kadınlarda adet dönemi öncesi ve hormonal bozukluklara bağlı olarak görülür.

Genellikle çene ve alt yanak bölgesinde yoğunlaşır.

Tekrarlayıcı özelliktedir ve klasik tedavilere dirençli olabilir.

Hormon tedavisi ile kontrol altına alınabilir.

7. Mekanik Sivilce (Akne Mekanika)

Akne mekanika da denilen mekanik sivilce dışsal baskı, sürtünme veya terleme sonucu oluşan sivilce türüdür.

Sporcular, maske kullananlar ya da sürekli sırt çantası taşıyan kişilerde daha sık görülür.

Nedeni ortadan kaldırıldığında kolayca tedavi edilir.

Her sivilce tipi farklı bir yaklaşım ve tedavi gerektirir. Erken teşhis ve doğru müdahale ile sivilceler kontrol altına alınabilir.