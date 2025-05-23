Sivri Sinek Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sivrisinek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günlük yaşamda bazı kelimelerin yazımı konusunda hatalar yapabiliriz. Özellikle de birleşik kelimelerin yazımı konusunda yanlışlıklar yapılabilmektedir. Bu kelimelerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı internette aranan konular arasında yerini almaktadır. Bu tür kelimeler arasında yer alan sivrisinek kelimesi de gün içinde sıklıkla kullanılmaktadır. Sivri sinek nasıl yazılır ve TDK'ye göre sivrisinek ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu da yazımı merak edilen kelimelere aranan cevaplar arasındadır.

Sivri Sinek Nasıl Yazılır?

Sivri sinek kelimesi yazımı karıştırılan ve hatalar yapılan kelimeler arasındadır. Kelime genellikle günlük hayatta " sivri sinek" şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır fakat bu yazım şekli hatalıdır. Kelime " sivrisinek" şeklinde bitişik olarak yazılmalıdır.

TDK'ye Göre Sivrisinek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK yazımı ve anlamı karıştırılan kelimeler konusunda referans alınması gereken bir kaynaktır. TDK'ye göre de sivri sinek kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Kelimenin ayrı olarak yazılması hatalı bir yazım şeklidir. Bu sebeple de kelime TDK'ye göre "sivrisinek" şeklinde yazılmalıdır.