Siyah eş anlamlısı nedir? Siyah kelimesinin eş anlamlısı

Siyah kelimesi yaşamımızda önemli bir yer tutmaktadır. Çoğunlukla renk çeşidi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda siyah sözcüğünün kökeni Farsçaya dayanmaktadır. Bu yüzden birçok anlam ifade edebilmektedir. İşte merak edilen siyah kelimesinin eş anlamlısı…

SİYAH KELİMESİNİN ANLAMI

Siyah kelimesini çoğunlukla renk ifade etmek için kullanmaktayız. Fakat siyah kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Renk ifade etmesi dışında ışıksızlık anlamına da gelmektedir. Siyah kelimesinin bu anlamlar dışında karamsarlık ifade eden mecaz anlamı da bulunmaktadır. Bir farklı anlamı ise baskıda başka harflerden daha koyu görünen harf türü olarak geçer. Bunun yanı sıra siyah eş anlamlısı günlük hayatta birçok kez kullandığımız kara kelimesidir.

SİYAHIN EŞ ANLAMLISI

En çok kullandığımız renkler arasında yer alan siyahın eş anlamlısını çoğu kişi günlük hayatta kullanmaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı beyazın karşıtı olan karadır. Bilindiği gibi kara sözcüğü eş sesli bir sözcüktür. Kara kelimesinin ilk akla gelen anlamı siyah renktir. Bir diğer anlamı toprak parçasıdır. Bu anlamların dışında kötü, uğursuz, sıkıntılı gibi mecaz anlamları bulunmaktadır. Burada bahsettiğimiz siyah kelimesinin eş anlamlısı ise renk belirten anlamda kullanılanıdır.

SİYAH KELİMESİNE BENZER ÖRNEK SÖZCÜKLER

Siyah sözcüğü genel olarak insanlara karamsarlığı anımsatmaktadır. Bazıları için ise ilgi çekici bir renk ifade etmektedir. Geniş anlamlara yorulabilen siyah sözcüğünün en çok bilinen eş anlamlısı kara sözcüğüdür. Buna ek olarak siyah sözcüğünün eş ve yan anlamlılarını şöyle sıralayabiliriz: