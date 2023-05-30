Siyah Renk Nasıl Elde Edilir? Akrilik ve Yağlı Boyada Siyah Renk Hangi Renklerin Karışımıdır?

Gökkuşağında yer alan yedi renk olan, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi çivit mavisi ve menekşenin aksine, tıpkı beyaz gibi siyah da teknik olarak bir renk değildir. Renkler bilimsel açıdan ele alındığında ve inceleme yapıldığında, gözlerimizle görebildiğimiz her rengin görünür ışığın belirli bir dalga boyu olduğu ortaya çıkar. Buna göre, objeler aslında belirli bir içsel renge sahip değildir. Fakat ışığın bu nesnelerle etkileşime girme durumu, belirli dalga boylarının göze tekrar geri yansımasına sebebiyet verir ve diğerleri ise objelerin yüzeyi tarafından absorbe edilir. Bilimsel anlamda renk olarak kabul edilmese de, siyah bir resmin olmazsa olmaz bir öğesidir. Resimdeki nesnelere ve insanlara boyut kazandırmak, bir duyguyu, ruh halini, anlamlandırmak ve hayat vermek için farklı pek çok şekillerde kullanılır. Diğer renklerden farklı olarak siyah, resim çalışmasına gizem, hüzün, kasvet ve yas duygusu gibi çeşitli duygular yükler.

Siyah Renk Nasıl Elde Edilir?

Çoğu kişi siyahın tonlarının hepsinin birbirine benzer olduğu kanaatinde olsa da, diğer renkleri karıştırarak oluşturulabilecek farklı siyah tonları mevcuttur. Resim sanatı ile uğraşan herkesin, kendi siyah tonunu elde etmek için bilmesi gereken püf noktaları vardır.

Hayal edilen değişik siyah tonlarını meydana getirmenin özen gerektiren zor bir iş olduğu düşünülebilir. Fakat bu, sanat eserini eşsiz ve daha gerçekçi hale getirmenin en etkili yollarından biridir.

Akrilik, guaj veya yağlı boyada siyah rengi yaparken her biri eşit olmak koşuluyla, kırmızı, mavi ve sarı birleştirilmelidir.

Aynı zamanda, kırmızı, mor, sarı, yeşil, mavi, turuncu ve kahverengi gibi renkleri karıştırmanın sonucunda da siyah oluşur.

Siyah Nasıl Elde Edilir?

Kullanım alanı çok geniş olan ve paletteki en önemli renklerden biri olan siyahın, karıştırma yoluyla nasıl yapılacağı sorusuna cevap vermek için üç ana yöntemden bahsedilebilir. Hassasiyet gösterilmesi gereken hususlardan biri, en uygun siyahı elde etmek için yararlanılan renklerin oranını ayarlamak ve çeşitli püf noktalarını uygulamaktır.

Sık kullanılan ilk yöntem, ana renklerin üçünü de karıştırmaktır. İkinci yöntem, temel renk olarak maviyi baz almaktır ve üç yöntemin sonuncusu ise yeşili baskın kullanmaktır.

Ana Renklerden Nasıl Siyah Elde Edilir?

Temel renklerle siyah oluştururken başvurulacak ilk yol, birincil gölge yöntemidir. Bunun için gereken tek şey üç ana tondur. Bu renkler mavi, kırmızı ve sarıdır. Çok kolay gibi görünen bu işlemi uygularken, güzel bir siyah tonu meydana getirmek için renklerin her birinin eşit oranlarda olması gerekir.

Suluboya, akrilik veya yağlı boya, hangi boya çeşidi tercih edilirse edilsin bu kombinasyon ile sonuç hep siyahtır. Bu sayede, boya paletindeki en koyu renk olan bu renge farklı gölgeler verilebilir.

Siyahın tonunu değiştirmenin yolu, kullanılan ana renklerin değişik tonlarını seçmekten geçer. Açık tonlardaki ana renkler, kahverengiye yakın çamurumsu bir siyah sunar. Maviyi yoğun tutmak soğuk bir ton, kırmızının baskın olması ise tam tersi sonuç verir.

Hangi Renk Karışımı Siyah Olur?

Harika bir siyahın meydana gelmesini sağlayan üç ana renk vardır. Bu üçü karıştırıldığında neredeyse saf bir siyah ortaya çıkar. Bunlar: