Siyah Zeytin Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Siyahzeytin Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Lezzetli bir kahvaltılık ürünü olan siyah zeytini günlük hayatta sıklıkla kullanırız. Yazılı alanda ise yazımı konusunda bazı hatalarla karşılaşmak oldukça mümkündür. Farklı kelimeleri bir arada kullanarak yeni bir anlama sahip kelimeler oluştururken de yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir. Siyah zeytin kelimesini de kullanırken yazımına dikkat etmemiz gerekmektedir. siyah zeytin nasıl yazılır ve TDK'ye göre siyah zeytin ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu da doğru cevaba ulaşmak için aranan sorular arasında yerini almaktadır.

Siyah Zeytin Nasıl Yazılır?

Siyah zeytin yazımı karıştırılan kelimeler arasındadır. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşturulan siyah zeytin ayrı olarak yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı " siyah zeytin" şeklinde olmalıdır.

TDK'ye Göre Siyahzeytin Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimelerin anlamı ve doğru yazımı konusunda kontrol edilmesi gereken bir kaynaktır. TDK'ye göre de siyah zeytinin doğru yazımı " siyah zeytin" şeklinde olmalıdır. Yani kelimenin ayrı şekilde kullanımı doğrudur.