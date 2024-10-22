Siyami Ersek Hastanesi Nerede? Siyami Ersek Hastanesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en yaygın sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilir ve bu durum, nitelikli uzmanların ve donanımlı hastanelerin önemini daha da artırır. Siyami Ersek Hastanesi, bu alandaki uzman doktorları, gelişmiş teknolojiye sahip tıbbi cihazları ve başarılı ameliyatlarıyla, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınan bir sağlık kuruluşudur. Bu yüzden Siyami Ersek Hastanesi nerede, nasıl gidilir, hangi ilçede gibi sorular çokça kişi tarafından sorulur.

Siyami Ersek Hastanesi Nerede?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Üsküdar ilçesinde Selimiye Mahallesi, Tıbbiye Caddesi No:25 adresinde bulunmaktadır.

Siyami Ersek Hastanesi'ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Otobüsle gitmek isterseniz aşağıda yazılı olan numaralı herhangi bir otobüs hattını kullanabilirsiniz. Birçok noktadan kalkan bu otobüs hatları sizleri en doğru şekilde gideceğiniz konuma ulaştıracaktır. Size en uygun olan otobüs hattına binmeniz gerekmektedir.

• 14C: Kadıköy

• MR9: Halit Bin Velit Camii

• 13: Batı Ataşehir Peronlar / Peron Yönü

• 3A: Kadıköy

• 13B: Evtaş Blokları / Üsküdar 13c Yönü

• 14BK: Kadıköy

• 14M: Yeni Camii / Sondurak Yönü

• 14Y: Kadıköy / Rıhtım Peron Yönü

• 3B: Kadıköy

• E-11: Kadıköy

• 12A: Üsküdar Marmaray / Peron Yönü

• 13Y: Kadıköy

• 1: Kadıköy

• 20Ü: Kadıköy / Rıhtım Peron Yönü

• 14: Yenidoğan Peronlar

• 14D: Kadıköy

• 12: Kadıköy

• 3: Hattat Hasan Çelebi Caddesi

• 14A: Kadıköy / Rıhtım Peron Yönü

• E-10: Kadıköy

Siyami Ersek Hastanesi'ne en yakın otobüs durakları bilirseniz eğer nerede ineceğini hakkında bir fikriniz oluşur ve ulaşımı daha kolay hale getirmiş olursunuz. Bunları inceleyecek olursak eğer:

• Haydarpaşa Teknik Lisesi/ Kadıköy Yönü: 5 dk yürüme

• Haydarpaşa Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi: 5 dk yürüme

• İSfalt: 5 dk yürüme

• Haydarpaşa Numune Hastanesi: 6 dk yürüme