Siyanobakteri Nedir? Siyanobakteriler Prokaryot Mu, Ökaryot Mu, Tek Hücreli Mi?

Siyanobakteri barındırdığı özellikler bakımından anlaşılması biraz karmaşıktır. Örneğin türleri vardır ve her türü için farklı bilgiler vardır. Siyanobakteriler prokaryot mu diye bir soru ile konuya adapte olduğumuzda aslında bu bakteri nedir için veriler elde ediliyordur. Görüldüğü üzere anlaşılmak adına daha sade bir yol izlenilecektir. Asıl konu siyanobakteri prokaryot mu kısmından oluşmaktadır. Bu doğrultuda Siyanobakteri Protista mi konusu için de vurgulanması gerekenler vurgulanacaktır.

Siyanobakteri Nedir?

Canlıların bütün türü biyoloji alanında incelenir ve bulgulara ulaşılır. Ulaşılan bulgular o kadar fazladır ki literatürde bu tür konular ile ilgili birçok bilgiye, yazıya ulaşılabilir. Şöyle düşünelim canlı olarak kuşu ele alalım ve birden fazla kuş türünü de hesaba katalım. Böylece araştırılması gereken ve ulaşılması gereken bulgularda çok olacaktır. Aslında durum bundan ibarettir. Konu bakterilere geldiğinden de aynı şey söylenebilir. Birçok bakteri vardır ve bunların türleri vardır. Her biri benzer özellikler gösterse de illaki ayrıştığı noktalar vardır. Siyanobakteri için de en anlaşılır yoldan gidilerek bilgi verilecektir.

Siyanobakteriler

Siyanobakteriler birer bakteridir. Bakteri çeşitlerinden sadece biridir.

Kendi besinini elde eden bir bakteridir. Bu besini elde ederken fotosentez yapar. Bu durumda kendisinden özbesilenen olarak bahsedebiliriz.

Siyanobakteriler içerisinde tek hücreli yapıda olan da vardır. Aynı zamanda siyanobakteriler içerisinde filamentli olan da vardır.

Türlerine ve beraberindeki özelliklerine bakacak olursak renkli bir yapısı olduğu da vurgulanabilir.

Fotosentez ile kendi besinini üretiyor denmişti fakat bazı türleri ışığa ihtiyaç duymadan karanlıkta da bu işlemi gerçekleştirmektedir.

Siyanobakteriler Prokaryot Mu?

Bir canlının prokaryot olabilmesi için tek hücreli olması gerekir. Akabinde çekirdek zarının olmaması da gerekir. Çekirdek zarı yerine ribozomun organizma içerisinde yer alması gerekir. Dolayısıyla bir canlının prokaryot özelliğinde olduğunu ya da olmadığını anlamak oldukça kolaydır. Siyanobakteriler için prokaryot özelliğindedir diyebiliriz. Çünkü siyanobakteriler tek hücreli bakterilerdir.

Siyanobakteriler Ökaryot Mu?

Bir canlının ökaryot olabilmesi için prokaryot özelliklerinin tam tersine sahip olması gerekir. Ökaryot demek çekirdeğin bir çift zarla çevrilmesi demektir. Bu zarfın adı ise çekirdek kılıfıdır. Ökaryot da önemli özellikle çeşitli zarların bulunması ve bu zarların yapıları sarmasıdır. Siyanobakteriler için durum böyle değildir. Çünkü siyanobakterilerin yapılarını çevreleyen zarlar yoktur ve tek hücrelilerdir.

Siyanobakteriler Tek Hücreli Mi?

Siyanobakterilerin tek hücreli olup olmadığına prokaryot ile ilgili soru da değinilmiştir. Bir daha belirtmek gerekir ise siyanobakterilerin tek hücreli bakteriler olduğu söylenebilir.