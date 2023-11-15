Siyanür Formülü - Siyanür Kimyasal Formülü Nedir, Nasıl Gösterilir?

Siyanür her ne kadar çeşitli endüstrilerde kullanılsa bile esasen insanlar ve diğer canlılar için oldukça zehirli bir maddedir. Siyanür ile çalışırken çok sıkı güvenlik önlemleri alınmazsa olası bir ihmal ölümcül sonuçlara sebebiyet verilebilir. Kimya derslerinde öğretilen siyanür formülü konusunda siyanür kimyasal formülü nedir ve nasıl gösterilir gibi soruların yanıtlandığı esnada bu gibi bilgilerin de öğretilmesi faydalı olacaktır.

Siyanür Formülü

Siyanürün formülü CN- veya KCN (potasyum siyanür) gibi farklı bileşiklerde yer alabilen bir çeşit kimyasal türü ifade etmektedir.

Siyanür, siyanür iyonu (CN-) içeren bileşiklerin genel adına verilen isimdir. Siyanür iyonu, genel olarak bir karbon atomuna bağlı bir azot atomunu ve bir hidrojen atomunu içermektedir.

Siyanür Kimyasal Formülü Nedir?

Siyanürün kimyasal formülü aşağıda yer almaktadır.

Siyanür İyonu: CN-

Potasyum Siyanürün Kimyasal Formülü: KCN

Hidrojen Siyanürün Kimyasal Formülü: HCN

Siyanür Kimyasal Formülü Nasıl Gösterilir?

Siyanürün kimyasal formüllerinde yer alan bileşikler, siyanürün farklı bileşiklerde nasıl yer aldığına göre değişkenlik gösterebilir.

Ancak siyanür iyonu olan (CN-) çoğunlukla siyanürün kimyasal yapısının temelini oluşturmaktadır.