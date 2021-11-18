Siyaset kelimesi dilimize Osmanlıcadan geçmiştir. Arapça at bakıcısı, seyis kelimeleri ile bağlantılı olan bu kelimenin eş anlamlıları ise merak konusudur. Kişiler cümle içerisinde eş anlamlı kelimeleri kullanarak hem daha etkili hem de farklı cümleler kurmak isterler. Eş anlamlı kelimeleri kullanmak aynı zamanda kişilerin kelime dağarcıklarının da zenginleşmesini sağlar. Peki, Siyaset eş anlamlısı nedir? Siyaset kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulur. İşte merak edilen soruların cevapları.

Siyaset kelimesinin anlamı

Siyaset kelimesi Türkçe kökenli bir kelime değildir. Dilimize Osmanlıcadan geçmiştir. Gün içerisinde en çok kullanılan kelimelerin arasında yer alan bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı devlet işlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi ile ilgili anlayış ve görüştür. Bir diğer anlamı ise politikadır. Siyaset kelimesi, özellikle siyaset programlarında sık sık karşımıza çıkar. Kişiler de devlet yönetimi ile ilgili konuların tartışmalarını siyaset çatısı altında gerçekleştirir.

Siyaset kelimesinin eş anlamlısı

Devlet işlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi ile ilgili anlayış ve görüş olarak tanımlanan siyaset kelimesinin tek eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelime de politika kelimesidir. Politika kelimesinin de kökeni Türkçe değildir. Bu kelime dilimize Fransızcadan geçmiştir. İki kelime de dilimize yabancı dillerden geçmiş olmasına rağmen uyum sağlayarak günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Kişiler politika kelimesini siyaset kelimesi yerine rahatlıkla kullanabilir. Bu kullanım cümle içerisinde yanlış bir anlaşılmaya yol açmayacaktır. Siyaset kelimesi yerine politika kelimesi dışında bir kelime kullanımı uygun olmayacaktır.

Siyaset kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Siyaset bilimi ülke yönetimleri için önemli bir yere sahiptir.

Siyaset, devletin ve vatandaşların çıkarlarını gözetmelidir.

Siyaset programına katılan parti lideri tartışmalarda kendini kaybetti.

Siyaset kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Devlet işlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi ile ilgili anlayış ve görüş olarak tanımlanan siyaset kelimesinin eş anlamlısı politika kelimesi ile kurulabilecek kelimeler: