Sjw Nedir? Social Justice Warrior Kimlere Denir, SJW Ne Demek?

SJW nedir, SJW ne demek soruları gün içerisinde pek çok kişinin kafasını kurcalıyor. Özellikle birçok kişi SJW açılımı hakkında araştırmalar yapıyor. Siz de pek çok insan gibi Social Justice Warrior ne demek sorusunun yanıtını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında Social Justice Warrior kime denir gibi çeşitli soruların yanıtı sizi bekliyor.

SJW Açılımı Nedir?

SJW kısaltmasının açılımı Social Justice Warrior olarak bilinir. Bu terim Türkçeye "Toplumsal Adalet Savaşçıları" olarak çevrilir.

Social Justice Warrior Ne Demek?

Social Justice Warrior terimi; çok kültürlü olan, feminizm, sivil haklar gibi konularda ilerlemeci fikirlere sahip olan kişileri aşağılamak amacı ile kullanılır.Temelde bir kişinin SJW, yani Social Justice Warrior, olduğunun söylenmesi demek; kişinin gerçek anlamda bir argümanı savunmadığını, sadece diğer insanların onayını almak ve takdirini toplamak amacı ile yaptığı anlatmak demektir. Ayrıca bunu yaparken de ortaya saçma argümanlar atar.

Burada karıştırılmaması gereken nokta ise; fikirleri kullananların eleştirilmesi veyahut aşağılanması temel olarak fikirlere karşı olunduğu için yapılmamaktadır. Aşağılama olarak kullanılmasının sebebi, çeşitli fikirlerin popüler kültür içerisinde çok fazla kullanılmasından kaynaklanıyor. Öyle ki artık pek çok insan bu fikirleri savunmak için değil, ilgi çekmek için kullanıyor.