Skaler Büyüklükler Nelerdir? Vektörel ve Skaler Büyüklük Nedir, Özellikleri Neler?

Fizik denilince akla ilk olarak birimler gelir. Konunun bir birimi vardır. Kimisi türetilerek bulunur kimisi ise temel birimdir yani türetilmemiş büyüklüktür. Fiziğin bu temelini oluşturan büyüklükleri düşündüğümüzde skaler büyüklükler nelerdir, sorusu ile karşılaşırız. skaler büyüklük nedir, dediğimizde kütlenin bir yönü olmadığı için skaler büyüklük olduğunu öğreniriz. Skaler ve vektörel ne demek, sorusuna kilogram, metre, hız, kütle, ivme gibi örnekler verebiliriz. Özellikleri neler sizin için araştırdık.
Skaler büyüklük, bir değer ve birim ile ifade edilir. Cebirsel işleme tabi tutulabilen büyüklüklerdir. Yani belirtirken yön gerektirmeyen, yalnızca bir sayı ve birimle belirtilebilen büyüklüklere skaler büyüklük denir. Skaler büyüklükleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Büyüklüğü, başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Vektörler yönlü büyüklükler oldukları için oklarla gösterilir. Doğrultu ve yön farklı iki kavramdır. Bir vektörün tanımlanabilmesi için her ikisinin de belirtilmesi gerekir. Yön belirtmek için kullanılan yönlü doğru parçalarına vektör denir. Bir büyüklüğün vektörel büyüklük olması için şu özellikler olmalıdır.
Vektörel büyüklükleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Skaler büyüklük ile vektörel büyüklük arasındaki en önemli fark, vektörel büyüklükte doğrultu ile yön bulunur. Skaler büyüklükte ise sadece şiddet vardır. skaler büyüklük sadece şiddet belirtilirken vektörel büyüklüklerde özellikle yön ve doğrultu bildirilir. Vektörel büyüklüklerde vektörler bulunur. Skaler büyüklüklerde ise büyüklük yalnızca sayısal olarak gösterilmektedir.