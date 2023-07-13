Skyer Kıyı Tipi Nedir? Skyer Kıyı Tipi Nerede Görülür ve Nasıl Oluşur?

Kıyı tipleri, bulunulan coğrafyanın kıyı yapısı ve iklim çeşidine göre değişir. Dünyada çok sayıda kıyı tipi vardır. Bunlardan biri de skyer kıyı tipidir. Skyer kıyı tipi nedir sorusu da bu kapsamda araştırılması gereken bir konudur. Skyer kıyı tipi nerede görülür konusu ile ilgili de çok sayıda coğrafya kaynağından istifade edebilirsiniz. Türkiye'de nerede var? Skyer kıyı tipi nasıl oluşur ve özellikleri neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Skyer Kıyı Tipi Nedir?

Kıyı tiplerinin çok sayıda çeşidi vardır. Skyer kıyı tipi de bunlardan biridir. Söz konusu kıyı tipi dünya coğrafyasında çok fazla görülmez. Bu nedenle adı da çok fazla duyulmamıştır. Skyer kıyı tipi, buzulların etkisi ile oluşan bir kıyı türüdür. Bu kıyı tipinde moren yığınları ve buzlar, tepecikleri aşındırmıştır. Aşınan bu tepecikler de sular altında kalmıştır. Skyer kıyı tipleri yüzlerce adacıktan oluşmaktadır. Dünya üzerinde çok az sayıda kıyı tipi skyer kıyıdır. Güney Şili ve Norveç kıyıları bu tür kıyılardır.

Skyer Kıyı Tipi Nerede Görülür?

Birçok kişinin aklına Türkiye'de skyer kıyı tipi var mı sorusu gelebilir. Bu tür kıyı tipleri ülkemiz kıyılarında bulunmaz. Türkiyede, enine, boyuna, Dalmaçya ve Ria tipi kıyılar vardır. Skyer kıyı tipleri sadece Güney Şili ve Norveç kıyılarında vardır.