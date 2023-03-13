Slav Ne Demek? Slavlar Kimler, Hangi Ülkeler ve Kökeni Ne?

Slav ne demek olduğu çoğu insanın merak ettiği bir konudur. Slav sözcüğü, genellikle dilimizde dolaşan kavramlardan birisi olmasıyla bilinmektedir. Slavların bir diğer ismi Sakalibe'dir, Sakalibe, Avrupa'da yaşamış olduğu ve en kalabalık etnik grup olarak bilinen bir ırktır. Slavlar genellikle Avrupa'nın doğusunda, kuzey doğusunda ve Asya'nın kuzey kesimlerinde yaşamaktadırlar. Slavların bulunduğu yerler hangi ülkeler olduğu şu şekilde sıralanmaktadır; Ruslar, Ukraynalılar, Polonyalılar.

Slav Ne Demek?

Slavlarla ilgili merak edilen konuları anlatmadan önce, köken itibariyle slav ne demek olduğunu açıklayarak başlamak gerekmektedir. Slavlar dillerindeki yakınlıktan dolayı Rus, Leh, Sırp, Hırvat, Bulgar ve Çek halklarına verilen ortak isim olarak nitelendirilmektedir. Slavlar aynı zamanda kendi içlerinde de üç farklı gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar; Doğu Slavları, Batı Slavları ve Güney Slavları olarak sıralanmaktadır. Peki slav ırkı kimler olarak bilinmektedir ve slavların kökeni nedir bunları inceleyelim. Slavların Hint-Avrupa kökenli uluslarla aynı ırktan oldukları bilinmektedir. Slav ırklarının aynı zamanda bilinmeyen Slav devletleri, özerk ve bağımlı devletler olarak da ayrıldığı bilinmektedir. Slavlar, yaşamakta olan en kalabalık etnik grup olduğu akıllarda yer almaktadır. Slav ükeleri nelerdir ve bu ırk nereden gelir tüm detaylar aşağıda anlatılmaktadır.

Slavlar Kimler, Hangi Ülkeler ve Kökeni Ne?

Slav devletleri, bu halklara özgü olan insanları ifade etmektedir. Slavlar, Avrupa'da yaşamış olan en kalabalık etnik grup olmasıyla akıllarda yer almaktadır. Slavlar hakkında konuşulduğu zaman hangi ülkeler akla gelmelidir şu şekilde sıralayalım;

· Ukraynalılar

· Ruslar

· Beyaz Ruslar

· Polonyalılar

· Boşnaklar

· Hırvatlar

· Çekler

· Slovaklar

· Sırplar

· Pomaklar

· Karadağlılar

· Bulgarlar

· Slovenler

· Makedonlar

Tüm bu ülkeler slav devleri olarak bilinmektedir. Slav devletlerinin dini olarak ise Ortodokslar ve Katolikler olarak iki ana grupta incelendiği bilinmektedir. Fakat çok yaygın olmamasıyla beraber Müslüman ve Protestan Slavların olduğu da bilinmektedir. Slav devletleri, ilk vatanının Vistül nehri olduğu da söylenmektedir. Tüm bunların yanı sıra slavların kökeni nedir detaylı bir şekilde inceleyelim.

Slavların Hint-Avrupa kökenli uluslarla aynı ırktan oldukları bilinmekte, antropolojik ve dil araştırmalarıyla kesinleştirilmektedir. İlk Slav vatanının Vistül nehri, Polesiye ve Dnepr sahasına kadar yayıldığı bilinmektedir. Slav sözcüğü ilk olarak milattan sonra 6. yüzyılın başlarında bir eser yazan kilise babası Pseudo Cesarios'ın meydana çıkardığı söylenmektedir. MS 330-800 seneleri arasında doğuda Hristiyan hattı Bizans güçlerince tutulmuştur. Bu da Müslüman varlığı Slav hinterlandının derinliklerinde hissedilmektedir. Yahudi tacirler ve Vikingler komisyonculuk ve genellikle Kırım üzerinden, daha sonra da Baltık ve Orta Avrupa'da nakliyecilik yapmaktadırlar. Slavların köle ticaretiyle sıkı ilişkiler içinde olması yaygın bir biçimde slav ve slave sözcüklerinin eş anlamlı oldukları düşüncesine sebep olmuştur.