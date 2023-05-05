Slovenya Nerede? Slovenya Başkenti Nedir, Nereye Yakın?

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Slovenya Nerede?

Slovenya, Avrupa'da bulunan çok küçük bir ülkedir. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Slovenya, bağımsızlığından kısa bir süre sonra da Avrupa Birliği'ne girmiştir. Ülke, köklü tarihi ve sıcakkanlı insanları ile bilinir. Ülkede genel anlamda ılıman bir iklim görülür.

Slovenya Nereye Yakın?

Slovenya, resmi adı ile Slovenya Cumhuriyeti olarak anılır. Söz konusu ülke Orta Avrupa'nın güneyinde yer alır. Ülkenin batısında İtalya, güney ve doğu kısmında Hırvatistan, güneybatısında Adriyatik Denizi, kuzeyinde Avusturya ve kuzeydoğusunda Macaristan bulunur. Bir zamanlar Yugoslavya'nın bir parçası olan ülke, 25 Haziran 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. 1 Mayıs 2004 tarihinde de Avrupa Birliği'ne alınmıştır. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Avrupa Birliği'ne alınan ilk ülke olma unvanına da sahiptir.

Slovenya'da gitmek için pasaport ve vize almanız gerekir. İstanbul'dan Slovenya'ya direkt uçuşlar vardır. İstanbul'dan uçuşla yaklaşık 2 saat 20 dakika sonra bu ülkeye ulaşabilirsiniz. Söz konusu ülke doğal güzellikleri ve tarihi ile de ön plana çıkar. Bu kapsamda çok sayıda tur şirketinin de Slovenya turu bulunmaktadır.