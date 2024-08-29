Smear Testi Ne Zaman Yapılır? Smear Testi Adetten Önce Mi Sonra Mı Yapılır?

Rahim ağzı (serviks) kanseri, rahim ağzındaki hücresel değişiklikler ve enfeksiyonlar, rahim iç zarı (endometrium) kanseri başta olmak üzere smear testi bu rahatsızlıkların erken teşhis edilebilmesine yardımcı olur. Erken teşhisin önemli olduğu bu gibi durumlar için smear testi ne zaman sorusu da sıkça sorulmaktadır. Ayrıca smear testi adetten önce mi yapılır sonra mı yapılır soru da birçok kadın tarafından merak edilen ve araştırılan sorular arasındadır.

Smear Testi Ne Zaman Yapılır?

Kadınların, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoruna muayene olarak doktor tarafından belirlenen ve uygun görülen rutinde smear testi yaptırması erken teşhis için büyük öneme sahiptir. Ayrıca aşağıdaki gibi durumların varlığı söz konusuyla kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla görüşebilirsiniz:

Erken yaşta girilen cinsel ilişki.

Birden fazla cinsel eş.

Cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü.

Genital siğiller.

Genital bakımın kötü yapılması.

Smear Testi Adetten Önce Mi Sonra Mı Yapılır?

Adet sırasında yapılan smear testi sonuçları bozulmaya uğrayabilir. Bu sebeple uzmanlar tarafından önerilen smear testinin adetten sonra ve mümkünse on gün sonrasında yapılmasıdır.