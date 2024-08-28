Smear Testi Neden Yapılır? Smear Testi Hangi Durumlarda İstenir?

Son zamanlarda riski büyük miktarda artan her türlü kanser için çeşitli testler üretilmiştir. Bu testler her kadın tarafından belirli zamanlarda yapılması gereken yöntemlerdir. Kanserde erken teşhisle başlanan erken tedavinin önemi uzmanlar tarafından hatırlatılmaktadır. Smear testinin de, kanserin erken teşhis edilebilmesi ve tedbir alınabilmesi adına oldukça önemli bir yeri vardır. Jinekologlar tarafından gerçekleştiren ve düzenli aralıklarla yapılabilen smear testi neden yapılır, hangi durumlarda istenir sorularının yanıtı sağlık konusunda büyük bir yere sahiptir.

Smear Testi Neden Yapılır?

Bir diğer adıyla pap smear de denilen smear testi, rahim ağzı kanserini erken teşhis edebilmek ve bu kanserin oranını azaltmak için geliştirilmiştir. Kansere sebep olabilecek çeşitli enfeksiyonları tespit eden smear testi, HPV gibi virüsleri de tespit edebilir. Rahim ağzından alınan örneklerin laboratuvarda test edilmesiyle gerçekleştirilen bu test, eğer herhangi bir sıkıntı varsa hastanın vakit kaybetmeden tedaviye yönlendirilmesini amaçlar.

Smear Testi Hangi Durumlarda İstenir?

Genellikle 20 yaşından itibaren her kadının belirli aralıklarla yaptırması gereken smear testi, bazı durumlarda görülen sağlık sorunları sebebiyle de doktor tarafından isteniyor. Adet döngüsü düzensizliği, enfeksiyon problemlerinden şüphe duymak, cinsellik geçmişi bu testin istenme sebeplerinden bazılarıdır. Ayrıca smear testi, gebelik planı olan kadınlardan sağlık kontrolü sebebiyle istenebilir.