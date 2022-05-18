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Giriş Tarihi: 18.5.2022 11:47 Son Güncelleme: 18.5.2022 11:47

So What Ne Demek? İngilizce Bir İfade Olan So What Türkçe Anlamı Nedir?

So What Ne Demek? İngilizce Bir İfade Olan So What Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizcedeki bazı kısaltmalar ve kelime grupları farklı dillerde de kullanılır. Bunlardan biri 'so what' ifadesidir. Sosyal medyada sıklıkla görülen bu tabirin anlamını bilmeyenler, so what ne demek diye sorabilir. İngilizce kökenli kelimelerden oluştuğu için İngilizce so what ne demek diye araştırılması gerekir. So what ne demek İngilizcede anlamı nedir diye merak edenler için cevaplar yazımızda…

Dünyanın en çok konuşulan ilk üç dili içinde ikinci sırada İngilizce bulunur. İlk sırada nüfus yoğunluğundan dolayı Çince, üçüncü sırada ise İspanyolca yer alır. İngiltere ve İspanya, tarih boyunca izledikleri sömürü politikaları sayesinde dillerini geniş bir coğrafyaya yayma şansı bulmuştur. Bugün İngilizce, tüm dünya tarafından evrensel bir dil olarak kabul edilir. Çeşitli milletlerden insanlar için ortak bir iletişim kurma aracıdır. Günümüzde İngilizce kısaltmalar ve ifadeler, başta sosyal medya olmak üzere her yerde kullanılır. Hatta çoğu kişi, günlük hayatında da 'so what' gibi İngilizce ifadelere yer verir. Bilmeyenler ve merak edenler için işte so what ne demek sorusunun cevabı…

So What Ne Demek?

Bu ifadeyi, sosyal medyada gördüğü için veya yeni İngilizce öğrenmeye başladığı için merak edenlerin sayısı bir hayli fazladır. İngilizce terimlere hakim olmak isteyen kişiler, gördükleri her yeni kelimenin anlamını merak eder. Dünyada ve hatta Türkiye'de yaygın olarak kullanılan so what da onlardan biridir. Reaksiyon verme amacıyla kullanılan bu ifade, günlük konuşma dilinde gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. So what ifadesi, "ne var yani" ya da "ne olmuş yani" diye Türkçeye çevrilebilir. Aşağıda, so what kelimesinin anlamına dair farklı varyasyonlar verilmiştir.

1.Ne olmuş?

2.Ne var yani?

3.Ne olacak ki yani?

4.Nedir yani?

5.Ne çıkar?

6.Ne var bunda?

7.Ne fark eder?

8.Bana ne

So What Nasıl Kullanılır?

So what ifadesinin kullanımına ilişkin bazı örneklerin incelenmesi, doğru kullanılması açısından faydalıdır. Aşağıda so what'ın nasıl kullanıldığına dair örnek cümleler verilmiştir.

1.If she didn't succeed, so what?

  • Eğer o başaramadıysa, ne olmuş yani?

2.Yeah, I hit him last night, so what?

  • Evet, dün gece ona vurdum, ne var bunda?

3.She's as jealous as she wants, so what?

  • İstediği kadar kıskansın, bana ne?

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So What Ne Demek? İngilizce Bir İfade Olan So What Türkçe Anlamı Nedir?
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