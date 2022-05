So What Ne Demek? İngilizce Bir İfade Olan So What Türkçe Anlamı Nedir?

Dünyanın en çok konuşulan ilk üç dili içinde ikinci sırada İngilizce bulunur. İlk sırada nüfus yoğunluğundan dolayı Çince, üçüncü sırada ise İspanyolca yer alır. İngiltere ve İspanya, tarih boyunca izledikleri sömürü politikaları sayesinde dillerini geniş bir coğrafyaya yayma şansı bulmuştur. Bugün İngilizce, tüm dünya tarafından evrensel bir dil olarak kabul edilir. Çeşitli milletlerden insanlar için ortak bir iletişim kurma aracıdır. Günümüzde İngilizce kısaltmalar ve ifadeler, başta sosyal medya olmak üzere her yerde kullanılır. Hatta çoğu kişi, günlük hayatında da 'so what' gibi İngilizce ifadelere yer verir. Bilmeyenler ve merak edenler için işte so what ne demek sorusunun cevabı…

So What Ne Demek?

Bu ifadeyi, sosyal medyada gördüğü için veya yeni İngilizce öğrenmeye başladığı için merak edenlerin sayısı bir hayli fazladır. İngilizce terimlere hakim olmak isteyen kişiler, gördükleri her yeni kelimenin anlamını merak eder. Dünyada ve hatta Türkiye'de yaygın olarak kullanılan so what da onlardan biridir. Reaksiyon verme amacıyla kullanılan bu ifade, günlük konuşma dilinde gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. So what ifadesi, "ne var yani" ya da "ne olmuş yani" diye Türkçeye çevrilebilir. Aşağıda, so what kelimesinin anlamına dair farklı varyasyonlar verilmiştir.

1.Ne olmuş?

2.Ne var yani?

3.Ne olacak ki yani?

4.Nedir yani?

5.Ne çıkar?

6.Ne var bunda?

7.Ne fark eder?

8.Bana ne

So What Nasıl Kullanılır?

So what ifadesinin kullanımına ilişkin bazı örneklerin incelenmesi, doğru kullanılması açısından faydalıdır. Aşağıda so what'ın nasıl kullanıldığına dair örnek cümleler verilmiştir.

1.If she didn't succeed, so what?

Eğer o başaramadıysa, ne olmuş yani?

2.Yeah, I hit him last night, so what?

Evet, dün gece ona vurdum, ne var bunda?

3.She's as jealous as she wants, so what?