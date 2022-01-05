Sodalit Taşı Faydaları: Sodalit Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Sodalit, mavi, mor, eflatun, ve pembe renkleri ile dikkat çeken ve ender bulunan bir Feldspatoid mineralidir. İlk ortaya çıktığı zamanlarda Kanada'da rengi için, 'Prenses Mavisi' tabiri kullanılmıştır. Sodalit mimari alanlarda kullanılır. Heykel ve yapı malzemesi olarak yararlanılır. Çoğunlukla kuvars ve feldispat minerallerinin olduğu magmalarda rastlanır. Bu taşın bulunduğu kayaçlarda yüksek oranda, siyenit, nefelin, fonolit ve trakit bulunur. Ayrıca, Azurit ve Lazulit doğal taşları ile benzerliklerinden dolayı karıştırılır. Ancak aralarında desen ve lekeler gibi küçük nüanslar vardır. Süs eşyası ve takı yapımında kullanılır. Masif Sodalit'ler doğada opak bir şekilde meydana gelir. Kristal şeklinde olanlar ise yarı saydamlardır.Kanada'da çıkarılan örneklerin çoğusu kristaldir. İtalya'nın Vezüv yanardağı yakınlarında küçük oranda Sodalit bulunur. Sodalit Taşı Özellikleri Nelerdir? Sodalit taşı özelliklerinin başında Fonolitlerden, nefelin siyenitlerinden ve kayaçlardan çıkarılması gelir. Kimyasal formülü Na4al3si3o12cl'dir.

Metasomatize kalkerli kayalarda sıklıkla rastlanır. Volkanik bloklardaki boşluklarda ve yanardağ eteklerinde bulunur.

Sodalit taşının kimyasal bileşenlerinin en önemlisi Na4cl'ye sahiptir. Çok az miktarda Co2 içerir.

Nadir türlerinde yalnızca Na ve Cl içerdiği gözlenmiştir.

Bünyesinde belli miktarda kükürt bulundurur ve bundan dolayı bazı cilt hastalıklarına karşı iyi gelir.

Cam parlaklığına sahiptir ve dünyada genellikle saydam şekilde çıkarılır.

Sert bir kristal sayılır, Mohs ölçeğinde 5.5 ile 6.5 arasında bir seviyededir.

Kübik bir kristal sistemi vardır, fakat çok az oranda düzgün biçimli olanları mevcuttur.

Estetik duruşu nedeniyle, ev dekorasyonlarında ve mimari çalışmalarda yararlanılır.

Sodalit Taşı Ne İşe Yarar? Zihin yorgunluğuna ve kafa karışıklığına iyi gelir. Gerçekçi düşünmeyi ve mantıklı olmayı sağlar.

Meditasyon için idealdir ve kesinlikle kullanılmalıdır. Odaklanmayı ve rahatlamayı kolaylaştırır.

İnsan ilişkilerinde başarılı olmayı, sevgi ve saygı çerçevesinde yürütmeyi destekler. Özgüven geliştirmek için birebirdir, zihni yersiz kaygılardan ve olumsuz düşüncelerden temizler. Aurayı yükselterek, negatif enerjilerin doğurabileceği olumsuzlukları engeller. Empatiyi geliştirir, duygusal ilişkilerde karşılıklı anlayışlı olmayı sağlar. Bu taşın güçlü enerjisinden yararlanmanın en iyi yolu, aksesuar olarak taşınmasıdır. Aynı şekilde ev ve işyeri gibi mekanlarda bulundurulması huzur ortamının oluşması açısından faydalıdır. Yanlış anlaşılmaları ve gereksiz huzursuzlukları önlemeye iyi gelir. Sodalit Taşı Faydaları Nelerdir? Sodalit Taşı faydalarından birincisi, boğaz çakrasının üzerinde etkili olmasıdır. Bu da çekingenlikten kurtularak rahatlıkla iletişim kurmanıza olanak tanır.

Üzerinizdeki negatif enerjinin etkilerini yok eder. Kalp üzerinde bulundurulması, 6. hissi geliştirir ve iç dünyanızın sesine kulak vermenizi sağlar.

Dengesiz ruh hallerini ve panik atakları önleyicidir.

Metabolizmanın daha dengeli ve hızlı çalışmasına yardım eder. Bundan dolayı kilo vermeyi kolaylaştırır.

Hastalıklara karşı dirençli kılar, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemik hastalıklarına karşı koruyucudur. Çocuklarda ve hatta yetişkinlerde kalsiyum eksikliğinden kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde takviye bir güçtür.

Elektromanyetik dalgaların ve radyasyonun, sağlığı tehdit eden zararları ile savaşır.

Ses telleri, gırtlak, boğaz gibi bölgelerde meydana gelen hastalıklara karşı kullanılır. Özellikle ses kısıklığını önlemede başarılıdır.

Kabızlık ve ishal gibi sindirim sistemi bozukluklarına karşı etkilidir.

Uykusuzluktan şikayet edenlerin kullanması faydalıdır. Rahatlatıcı etkisi ile uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Yüksek ateşin ve kan basıncının kontrol altına alınmasında işe yarardır. Sodalit Taşı Anlamı Nedir? Manevi açıdan kutsal bir takım değerler ile ilintilidir. Bilgeliği, geniş bir ufka sahip olmayı, hoşgörüyü ve ilhamı temsil eder. Kaos ve insan zihnini bulandıran belirsizliklere karşıdır. Bu anlamda net olmayı ve berrak bir zihni sembolize eder. Mavi-beyaz renginden dolayı gökyüzünün güzelliği ile bağdaştırılır. Bundan dolayı Yay ve hava elementi burçları tarafından kullanılması, mizaçları ile tam bir ahenk içinde olmalarını sağlar.

Gerçek Sodalit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Orijinal bir Sodalit kristalinde olması gereken bazı özellikler vardır. Her şifalı taşta olduğu gibi piyasada sahteleri üretilmektedir. Peki, gerçek Sodalit taşı nasıl anlaşılır? Bunu kontrol etmek için çok basit bir yöntemi deneyebilirsiniz. Öncelikle bu yarı değerli taşın fiyatı biraz pahalıdır. Eğer değerinden oldukça düşük ise bu durumda sahteliğinden şüphe edilebilir. Tinerli veya asetonlu pamuk ile taşın yüzeyini silin, boya çıkıyorsa gerçek olma ihtimali sıfırdır.

Sodalit Taşı Nasıl Temizlenir?

Kirlendiğinde bulanıklaşmaya başlar ve bunu fark ettiğinizde temizlik vaktinin geldiğini anlayabilirsiniz. Bu işlem diğer doğal kristallerde olduğu gibi çok basittir. Ilık su ve beyaz sabun karışımı ile yıkayabilirsiniz. Yüksek oranda sodyum içerdiği için suyun içinde fazla bekletilmesi tavsiye edilmez. Bu yüzden yıkar yıkamaz, hemen bir temiz havlu yardımıyla kurulamalı ve nemini almalısınız.

Sodalit kristalinin uzun ömürlü olması, sağlıklı bir şekilde çalışması ve etrafına güçlü enerjiler yayabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Bu gibi şifalı taşlar aynı zamanda deşarj edilmeye de ihtiyaç duyar. Bir süre güneş ışığı veya ayışığı altında bekletilmesi, içinde biriken negatif enerjilerin boşaltılmasını ve daha iyi çalışmasını sağlar.