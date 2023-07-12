Sodom ve Gomore Karakterleri - Sodom ve Gomore Romanı Karakter İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Sodom ve Gomore karakterleri ya da başka bir ifade ile Sodom ve Gomore kahramanları, Necdet ve Leyla olmak üzere üç ana kahraman olarak verilmektedir. Roman bu üç ana kahraman üzerinde yoğunlaşırken buradaki önemli olaylar dizisi Sodom ve Gomore karakter isimleri sayesinde anlaşılmaktadır. Çöküşün getirdiği ve bir çürümenin sembolü olan bu roman dönemine eleştirel bir bakış açısı getirir. Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemine dair izler taşır.

Sodom ve Gomore Kitabı

Edebiyatımızın Cumhuriyet Dönemi'nde en iyi eser veren yazarlarından biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomore isimli romanı Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesi ve Kurtuluş Savaşı ile birlikte Cumhuriyet'e geçişi anlatmaktadır. İmparatorluğun getirdiği çöküşün Anadolu'da, özellikle de İstanbul'da yol açtığı çürüme sembolik bir biçimde ortaya koyulmaktadır. Dönemin tarihsel ve önemli olaylarını eleştirel bir bakış açısı ile ele alan Yakup Kadri, bu olayları anlatırken somutlaştırarak anlatmaktadır.

Sodom ve Gomore isimli bu roman ismini, tarihte yozlaşmışlığı ve ahlaki çöküntüsü ile bilinen Sodom ve Gomore'den alır. Sodom ve Gomore, şehri, Eski Ahit'in Tekvin kitabında yer almaktadır. Tanrı'nın gazabına uğrayarak yok olan bu şehir birçok filme, romana, hikâyeye, şiire ve daha fazla edebi metin ve olaylara konu olmuştur. Yakup Kadri de bu kitabında Sodom ve Gomore'nin bu durumuna atıfta bulunarak İstanbul'u işgal yılları esnasında Sodom ve Gomore'ye benzetmiştir. Burada yer alan olaylar ve kişiler İstanbul'daki ahlaki çöküşün sembolü olurken eserde işlenen aşk konusu da ayrıca dikkat çekmektedir. Yakup kadri hemen her eserinde tarihsel bir olaya yer verirken aşk konusuna da değinerek eser ayrı bir güzellik katmaktadır.

Sodom ve Gomore Romanı Karakter İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

İşgal altında olan İstanbul'un işgal zamanlarında nasıl bir portresi olduğu ve burada yaşayan insanların nasıl davrandığını konu alan bir romandır. Roman, bu yönü ile İstanbul'a ve mevcut işgal yıllarında bu kayıtsızlığa eleştirel bir bakış açısı getirmektedir. Eserde yer alan kahramanların bazısı bu yozlaşmış ve köhneleşmiş bir çevreyi temsil ederken bazı kahramanlarda içinde bulunulan durumun farkında olup eleştirel bir bakış açışı getirmektedir. Bu bağlamda ele alacağımız Sodom ve Gomore romanı karakter isimleri, özellikleri ve karakter analizi eserin daha iyi anlaşılması noktasında yararlı olacaktır. Yazımızın bu bölümünde Leyla, Necdet, Captain Gerald Jackson Read, Captain Marlow, Majör Will, Madam Jimson, Dr. Jean Preda gibi bazı karakterlerin kim olduğu ve özellikleri şu şekildedir:

Leyla: Güzel ve çekici olan Leyla zengin ve yüksek çevrede dikkat çeken bir kadındır. Hırslı, çıkarcı ve hava atmayı seven bir kişiliği vardır. Dönemin tipik İngiliz hayranlarındandır.

Necdet: Psikolojik ve ruhen zayıf olan Necdet'in Leyla'ya ayrı bir zaafı vardır. Üniversite eğitimi görmüş, Avrupa'yı gezmiş ve Leyla'nın aksine İngiliz düşmanı bir gençtir.

Captain Gerald Jackson Read: Züppe ve gösteriş budalası bir İngiliz kâtibidir. Kadınlara, eğlenceye ve her gece parti yapmaya düşkündür. Sürekli âşık olur.

Captain Marlow: Captain Gerald Jackson Read'in çocukluk yıllarından tanıdığı arkadaşıdır. Captain Gerald Jackson Read'in aksine zeki ve akıllı bir adamdır. İngilizlere ait İntelligenc'e Service'te görev yapar.

Major Will: İngiliz subayı olan Majör Will, sık sık kadınlardan hoşlanır. Türkleri kendine hayran bırakmayı oldukça çok sever.

Madam Jimson: Güzel ve çekici, olan bu kadın kendisine Beyoğlu'nda hayran bırakır.