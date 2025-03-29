Şofben Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Şofben Mi, Şohben Mi?

Dilimize Fransızcadan geçmiş birçok kelimenin yanlış yazımı yaygındır. Fransızca kökenli kelimeler özgün telaffuzlarına uygun olarak Türkçeye adapte edilirken harf değişiklikleri yaşayabilmektedir. Örneğin, "jüri" yerine "cüri", "abajur" yerine "abacur" gibi hatalar sıkça yapılmaktadır. Benzer şekilde "şofben" kelimesi de hatalı şekilde yazılmaktadır. Bu hataların önüne geçmek için şofben nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı şofben mi, şohben mi yanıtları öğrenilmelidir.

Şofben Nasıl Yazılır?

"Şofben" kelimesi, banyo ve mutfaklarda sıcak su sağlamak amacıyla kullanılan bir cihazın adıdır. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bu sözcük, birçok kişi tarafından yanlış yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kurallarına göre kelimenin doğru yazımı "şofben" şeklindedir.

Yanlış yazım örnekleri:

Şohben

Şofben

Şöhben

Kelimenin doğru yazımı ise "şofben" şeklinde olmalıdır.

Doğru Kullanım Örneği: Banyoya yeni bir şofben taktırdık.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Şofben Mi, Şohben Mi?

Şofben kelimesi Fransızca "chauffe-bain" kelimesinden türemiştir. Bu kelime "su ısıtıcısı" anlamına gelmektedir. Dilimize geçerken "chauffe" kelimesi "şof", "bain" kelimesi ise "ben" şeklinde Türkçeye uyarlanmıştır. Ancak kelimenin yanlış telaffuzu nedeniyle "şohben" ya da "şöhben" gibi hatalı kullanımlar ortaya çıkmıştır.

TDK'ye göre kelimenin doğru yazımı "şofben"dir. Yazım hatalarından kaçınmak için kelimenin kökenini bilmek ve TDK'nin belirlediği kurallara uymak önemlidir.

Yanlış Kullanım:

"Evdeki şohben bozulmuş."

"Şöhben almak istiyoruz."

Doğru Kullanım: Yeni bir şofben almamız gerekiyor."