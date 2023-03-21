Şöför Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Şoför Mü?

Şoför kelimesi Türkçede yazılışı ve söylenişi en çok karıştırılan kelimelerdendir. Şöför nasıl yazılır, TDK açıklaması ile doğru yazılışı şoför müdür yoksa şoför müdür sorularının yanıtı sıklıkla merak edilir. Kelimenin doğru yazılışı nasıl telaffuz edeceğinizi bilmeniz açısından da önemlidir. Bu yüzden siz de şoför nasıl yazılır merak ediyorsanız işte şoför kelimesinin yazılışı ve cümle içinde doğru kullanımı!

Şoför Nasıl Yazılır? TDK Şoför Kelimesinin Doğru Yazılışını Nasıl Gösteriyor?

Şoför kelimesi nasıl yazılır, Türk Dil Kurumu kelimenin doğru yazılışını nasıl açıklıyor. Şoför kelimesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu'na göre "şoför" şeklinde olmalıdır. Yani cümle içinde kullanırken ya da günlük konuşma dilince şöför şeklinde değil şoför şeklinde kullanmalısınız. Fransızca chauffeur kelimesinden dilimize geçen şoför kelimesini Türk Dil Kurumu Ayşe Kulin'in şu cümlesiyle örneklendirmiştir; "Savcı öne, şoförün yanına oturmak istedi." Örnekten de görüleceği üzere kelimenin doğru kullanımı şoför şeklinde olmalıdır.

Şoför Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Şoför çok ilgilendi bizimle, gideceğimiz yere kadar da sohbet ettik. (Doğru)

Şöför çok sinirliydi tüm yolculuklar tartıştı. Onun için kötü bir gün olmalı. (Yanlış)