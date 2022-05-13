Soğuk Renkler Ve Sıcak Renkler Tablosu – Sıcak Ve Soğuk Renkler Nelerdir, Kaç Tanedir?

Renkler hayatımızın birçok alanında etkilidir. İnsanlar bir ortamda yaşayacaklarında evlerinin, iş yerlerinin dizaynlarında önce duvarlarının, eşyalarının renklerine karar verirler. Hayatımızdaki önemi küçümsenmeyecek olan renklere bu yazımızda yer vereceğiz. Renklerin kendi içindeki sınıflanmasına sıcak ve soğuk renkler olarak ayrılmasına bakacağız. Hangi renkler sıcaktır, hangi renkler soğuktur? sorularının cevabını bulacağız.

Soğuk Renkler Nelerdir?

Renkler birçok konuda belirleyici özelliğe sahiptir. İnsanların duygusal durumlarına, eşyaların büyüklük-küçüklüğüne ve mesafesine yani kısacası algılanış biçimine etkisi büyüktür. İnsanlar üzerinde soğuk etkiler bırakan renklere soğuk renkler adı verilir. Soğuk renkler insanları dinlendirir, tazelik verir, sakinleştirip, eşyaları uzak gösterir. Soğuk renkler yeşil, mavi, mor ve bu renklerin tonlarıdır.

Sıcak Renkler Nelerdir?

Dalga boyu uzun, insanlar tarafından çabuk fark edilen, titreşimi fazla canlı renklere sıcak renkler denir. Sıcak renkler sportiftir, samimiyet hissettirir, uyarıcı renklerdir. Sıcak renkler sarı, kırmızı, turuncu ve bu renklerin tonlarıdır.

Soğuk Renkler ve Sıcak Renkler Tablosu Nasıldır?